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Tokyo2020
Haber Giriş: 02.08.2021 - 09:09 | Son Güncelleme:

Çekiç atmada Eşref Apak finale yükseldi

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Çekiç atmada Eşref Apak finale yükseldi

Atletizmde erkekler çekiç atmada milli sporcu Eşref Apak finale kalırken, Özkan Baltacı elendi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10'uncu gününde erkekler çekiç atmada Eşref Apak finale kaldı, Özkan Baltacı ise elendi.

Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen elemelerde Eşref Apak, 76.76 metrelik atışıyla serisinde 4. oldu. Toplam 12 atletin tur atlayacağı elemelerde genel sıralamada 8. olan Eşref, adını finale yazdırdı. Üst üste 5. olimpiyatına katılan ve 2004'de bronz madalya kazanan 38 yaşındaki atletin madalya mücadelesi 4 Ağustos Çarşamba günü TSİ 14.30'da başlayacak.
Aynı branşta yarışan Özkan Baltacı, 63.63 metrelik atışıyla, elemeleri geçemedi ve oyunlara veda etti.

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