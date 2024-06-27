Çek futbolcu Tomas Chory, A Milli Takımımızı tahrik etmek için sahaya girmiş! Olay açıklama: 'Onları zehirlemek istedim!'

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EURO 2024 F Grubu son maçında A Milli Takımımız ile Çekya kozlarını paylaşmıştı. Hamburg'da oynanan ve büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan taraf Ay-Yıldızlılar olmuştu.

Rakibini 2-0 mağlup eden kırmızı - beyazlı ekibimizde galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 90+4. dakikada Cenk Tosun kaydetti. Çekya'nın tek sayısı ise 66. dakikada Soucek'ten geldi.

Bu skorun ardından A Milli Takımımız, F Grubu'nu ikinci sırada tamamladı ve son 16 turuna yükselerek Avusturya'nın rakibi oldu. Çekya ise 1 puanda kaldı ve turnuvaya veda etti.

Karşılaşmada son düdüğün gelmesinin ardından saha içi bir anda karıştı ve iki takım futbolcuları arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

FUTBOLCULARIMIZI TAHRİK ETMİŞTİ

Önce Kaan Ayhan'ı gol sevinci esnasında tahrik eden Çekyalı santrfor Tomas Chory, son düdük sonrası Orkun Kökçü ve Ferdi Kadıoğlu ile tartıştı. O esnada Arda Güler'in kendisini itmesi ve diğer futbolcularımızın araya girmesiyle olay yerinden uzaklaşan Chory, olay açıklamalarda bulundu.

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"ONLARI ZEHİRLEMEK İSTEDİM"

Gerginlik sonrası hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırılan 29 yaşındaki futbolcu, "Sahaya biraz agresiflik katmak, onları zehirlemek istedim. Bundan hoşlanmayacaklarını biliyordum." ifadelerini kullandı.

MİLLİLER TURLARSA RAKİP HOLLANDA-ROMANYA GALİBİ

Şimdi son 16’daki rakibimiz Avusturya. 2 Temmuz’da Leipzig’de oynanacak maçta Avusturya ile görülecek bir hesabımız var. EURO 2024 elemelerinde gruptan lider olarak çıkan Ay-Yıldızlılar play-off dönemini hazırlık maçlarıyla geçirirken 26 Mart’ta oynanan karşılaşmada 6-1 gibi ağır bir yenilgi ile sahadan ayrılmıştı. A Milli Takımımız, Avusturya engelini geçmesi durumunda ise çeyrek finalde Hollanda-Romanya eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.