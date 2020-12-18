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Cehennemin Kapıları Diablo Immortal Teknik Alfası'yla Yeniden Aralanıyor
Sanctuary'yi daha önce hiç görmediğiniz bir şekilde görme zamanı geldi.
Diablo Immortal'ın sınırlı teknik alfasında cehennemin kapıları, davetli olan az sayıdaki içerik üreticisi ve basın için şimdi açıldı.
DÜNYA
- Diablo Immortal, Diablo II ve Diablo III'ün hikâyeleri arasında bir köprü görevi görüyor.
- Sanctuary'yi karış karış dolaşarak Tyrael'in yok etmeye çalıştığı Dünyataşı parçalarını bulun.
- Wortham'dan başkent Westmarch'a kadar alfadaki altı farklı bölgeyi keşfedin.
- Zindanlar hem ganimet ve bilgi toplamak hem de ana hikâyede ilerlemek için çok önemli. Bunları hem tek başınıza hem de grubunuzla tamamlamanız mümkün.
- Kadim Boyutlar ve Zorlu Boyutlar da daha fazla çeşitlilik ve ödül sunuyor.
KAHRAMAN
- Teknik alfa dört oynanabilir sınıfı içeriyor:
- BÜYÜCÜ: Düşmanlarınızı yok etmek için büyünün yıkıcı gücünü kullanın.
- BARBAR: Savaşın tam ortasına vahşice hücum ederek düşmanlarınızı dümdüz edin.
- KEŞİŞ: Dövüş sanatları ve kadim mistisizmin yardımıyla düşmanlarınızı alt edin.
- İBLİS AVCISI: Akrobatik ölüm dansınızla yolunuza çıkan herkesi ortadan kaldırın.
- Her sınıf iki eşsiz temel saldırıya ve bir yetenek setine sahip. Bunlardan bazıları eski Diablo oyuncularına tanıdık gelecek, bazılarıysa tamamen yeni.
- Ayrıca temel saldırılarla doldurulabilen ultiler, kısa süreli ama muazzam bir güç sağlıyor.
GANİMETLER
- Tüm eşyaları kendiniz buluyorsunuz ve onları takas etmeniz mümkün değil.
- Hem görselleri hem de yetenekleri değiştiren etkilere sahip altı birincil eşya yuvası ve diziliminizi ayarlamanıza ve kişiselleştirmenize olanak tanıyan altı ikincil eşya yuvası bulunuyor.
- Tılsımlar tüm sınıflara eşsiz yetenek seviyesi ilaveleri sağlıyor.
Mücevher ve Efsanevi Mücevherler, dizilimlerinizi kişiselleştirmek için daha fazla fırsat sunuyor.
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