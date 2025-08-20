Cehennemi yaşama sırası Benfica'nın!

Haberin Devamı

Fenerbahçe sezonun en kritik maçlarından birine bugün UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda Benfica karşısında çıkıyor. Chobani Stadı’nda saat 22.00’de başlayacak ve Alman hakem Daniel Siebert’in düdük çalacağı karşılaşma TRT 1’den canlı olarak yayımlanacak.

Hedef Benfica'yı, Feyenoord gibi Kadıköy'de boğmak

Önceki turda Hollanda’da 2-1 kaybettiği Feyenoord’u taraftarının müthiş desteği ile 5-2 yenerek turlayan sarı lacivertliler bugün de benzer bir tarifeyi Benfica’ya karşı uygulamak ve rövanş öncesinde avantaj yakalamak istiyor. Temsilcimiz ayrıca Kerem Aktürkoğlu’nun kendilerine karşı oynamasını engellemek için Nice maçında oynatan Benfica ile hesabı sahada kapatmayı hedefliyor.

Mourinho’dan üst üste 4 zafer

Sarı lacivertli takımda Göztepe ile oynanan lig maçında sakatlanan Cenk Tosun bugün forma giyemeyecek. İzmir’de kadroya alınmayan Mert Müldür ile Çağlar Söyüncü’nün ise takıma dönmesi bekleniyor. Avrupa kupalarında Benfica ile daha önce oynadığı hiçbir maçı kaybetmeyen Kanarya 2 galibiyet, 1 beraberlik aldığı bu seriye bir zafer daha eklemek istiyor. Fenerbahçe’nin bu eşleşmede en büyük güvencelerinden birisi ise Jose Mourinho. Mourinho ülkesinin takımı Benfica’yı konuk ettiği 5 resmi maçın hiçbirini kaybetmedi. Bu seride 1 kez berabere kalan Portekizli teknik adam son dört karşılaşmanın tamamından galip ayrıldı.

DEVLER LiGi’NDE 3 MAÇ DAHA VAR

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turunda bugün F.Bahçe-Benfica karşılaşmasının dışında 3 maç daha var. Tamamı TSİ 22.00’de başlayacak maçların programı şöyle: Bodo/Glimt-Sturm Graz, Celtic-Kairat, Basel-Kopenhag.