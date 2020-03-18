Ceferin: 'Lig liderlerini şampiyon ilan etmek...'

Spor Arena Dış Haber | UEFA'nın telekonferans yöntemiyle 55 ülke federasyonu, Avrupa Kulüpler Birliği, futbolcular birliği FIFPro gibi örgütlerin katılımıyla yapılan toplantı sonrası EURO 2020, 2021 yazına ertelenmişti.

Avrupa'da Türkiye hariç diğer bütün liglerde maçlar ertelenmiş ve askıya alınmışken İngiltere ve İspanya kaynaklı bazı haberlerde liglerin tamamlanamayacağı ve mevcut anda lider konumda bulunan takımlara şampiyonluk kupasının verileceği belirtilmişti.

UEFA Başkanı Ceferin, bu haberleri şu sözlerle yalanladı:

"UEFA'nın ülke federasyonlarına ligleri bitirip mevcut liderleri şampiyon ilan etmeleri için tavsiye verdiği yönündeki yalan haberleri gördüm. Bu doğru değil. Bizim hedefimiz Haziran sonuna kadar Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi dahil üye ülkelerimizdeki bütün liglerin sağlıklı şekilde bitirilmesi. Aksi yönde bir tavsiyemiz söz konusu olamaz."





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