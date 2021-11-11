Cedi ve Ömer Faruk geceyi mağlubiyetle tamamladı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
EYT’lilere formül arayışıEYT’lilere formül arayışı#EYT
8 kişinin öldüğü konserde gerçekten neler oldu8 kişinin öldüğü konserde gerçekten neler oldu?#Travis Scott
Derbi öncesi Vitor Pereira kararı Herkes bugün 16.00ı beklerken...Derbi öncesi Vitor Pereira kararı! Herkes bugün 16.00'ı beklerken...#Fenerbahçe
Ünlü modacı hayatını kaybettiÜnlü modacı hayatını kaybetti#Bahar Korçan
Önemli veri açıklandı... Türkiye 1.6 milyar dolar fazla verdiÖnemli veri açıklandı... Türkiye 1.6 milyar dolar fazla verdi#Cari İşlem
Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesinden ne çıktıErdoğan-Karamollaoğlu görüşmesinden ne çıktı?#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Rusya resti çekti Savaş uçakları havalandı...Rusya resti çekti! Savaş uçakları havalandı...#RUSYA
Mecliste yüksek tansiyon Lütfü Türkkan gerilimi...Meclis'te yüksek tansiyon! 'Lütfü Türkkan' gerilimi...#TBMM
Maaşları 150 bin sterlin... Son yılların en popüler mesleği Şirketler arka arkaya ihtiyaç duymaya başladıMaaşları 150 bin sterlin... Son yılların en popüler mesleği! Şirketler arka arkaya ihtiyaç duymaya başladı#Veri Bilimci
Merakla beklenen dava sonucu açıklandı... Kurşunlu su krizinde rekor tazminatMerakla beklenen dava sonucu açıklandı... 'Kurşunlu su' krizinde rekor tazminat#ABD
Nefesler tutulmuş bekleniyordu 300 milyar dolar borcu var, kaynaklar doğruladıNefesler tutulmuş bekleniyordu! 300 milyar dolar borcu var, kaynaklar doğruladı#Evergrande
Tartışmalı multimilyoner hakkında skandal iddialar Evine çağırdığı genç kadınların anlattıkları şoke ettiTartışmalı multimilyoner hakkında skandal iddialar! Evine çağırdığı genç kadınların anlattıkları şoke etti#Dave Portnoy
Kripto paralara ne oldu İşte düşüşün nedeniKripto paralara ne oldu? İşte düşüşün nedeni#Kripto Para
Ezber bozan iddia... Bu hastalık koronavirüsten koruyorEzber bozan iddia... Bu hastalık koronavirüsten koruyor!#Koronavirüs
Yok artık ZeynepYok artık Zeynep!#Zeynep Tokuş
HABERLERSpor Arena Haberleri Basketbol Haberleri

Cedi ve Ömer Faruk geceyi mağlubiyetle tamamladı

#Amerikan Basketbol Ligi#NBA#Cedi Osman
Cedi ve Ömer Faruk geceyi mağlubiyetle tamamladı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncular Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in takımları geceyi mağlubiyetle bitirdi.

Haberin Devamı

NBA'e 13 maçla devam edildi.

Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Washington Wizards'a 97-94 yenildi.

Doğu Konferansı zirvesinde bulunan Wizards'ta Montrezl Harrell 24, Kyle Kuzma 22 sayıyla sezonun 8. galibiyetinde ön plana çıktı.

Bu sezon 5. mağlubiyetini yaşayan Cavaliers'ta Ricky Rubio 20, Darius Garland ve Evan Mobley 19'ar sayı kaydetti. Cedi Osman, 28 dakika 32 saniye süre aldığı mücadeleyi 9 sayı, 6 ribaunt, 1 asist, 2 top çalmayla noktaladı.

- Lakers, Heat'i uzatmada geçti

Los Angeles Lakers, milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in görev yaptığı Miami Heat'i uzatmada 120-117 mağlup etti.

Sezonun 7. galibiyetini alan ev sahibi Lakers'ta Russell Westbrook, 25 sayı, 12 ribaunt, 14 asistle "triple-double" yaptı. Malik Monk 27, Anthony Davis 24 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Cedi ve Ömer Faruk geceyi mağlubiyetle tamamladı

Haberin Devamı

Heat'te Bam Adebayo'nun 28, Tyler Herro'nun 27 sayısı sezonun 4. yenilgisini önleyemedi. Jimmy Butler'ın sakatlanarak oyundan çıktığı konuk ekipte 4 dakika 23 saniye görev alan Ömer Faruk Yurtseven ise 3 sayı, 1 ribaunt üretti.

- Warriors ve Suns'tan üst üste 6. galibiyet

Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Golden State Warriors ve Phoenix Suns, peş peşe 6. galibiyetlerine imza attı.

Konferans lideri Warriors, evinde Minnesota Timberwolves'u 123-110'luk skorla geçti. Andrew Wiggins 35, Stephen Curry 25 sayıyla sezonun 10. galibiyetinde başrol oynadı.

Cedi ve Ömer Faruk geceyi mağlubiyetle tamamladı

Portland Trail Blazers'ı 119-109 yenerek 7. maçını kazanan ev sahibi Suns'ta ise Frank Kaminsky 31, Chris Paul 21 sayıyla mücadele etti.

Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...

Cleveland Cavaliers-Washington Wizards: 94-97
Orlando Magic-Brooklyn Nets: 90-123
Boston Celtics-Toronto Raptors: 104-88
New York Knicks-Milwaukee Bucks: 100-112
Houston Rockets-Detroit Pistons: 104-112
Chicago Bulls-Dallas Mavericks: 117-107
Memphis Grizzlies-Charlotte Hornets: 108-118
New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder: 100-108
San Antonio Spurs-Sacramento Kings: 136-117
Denver Nuggets-Indiana Pacers: 101-98
Phoenix Suns-Portland Trail Blazers: 119-109
Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves: 123-110
Los Angeles Lakers-Miami Heat: 120-117 (Uzatmada)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Amerikan Basketbol Ligi#NBA#Cedi Osman

BAKMADAN GEÇME!

Ticaret Bakanlığı satıyor Bu otomobiller çok ucuz

Ticaret Bakanlığı satıyor! Bu otomobiller çok ucuz

#Ticaret Bakanlığı
Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Geredeyi ailesiyle tanıştırdı

Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede'yi ailesiyle tanıştırdı

#Bilge Öztürk
Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk sarhoşu

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk sarhoşu

#Gökçe Bahadır