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Cedi Osman'lı Cleveland Cavaliers ilk kez kazandı

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#NBA#Cedi Osman#Alperen Şengün
Cedi Osmanlı Cleveland Cavaliers ilk kez kazandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2022 10:53

NBA'de yeni sezon heyecanı, gece oynanan 9 maçla devam etti. Giannis Antetokounmpo ve Luka Doncic'in yıldızlaştığı gecede milli basketbolcularımız Cedi Osman ve Alperen Şengün de sahne aldı.

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NBA'de heyecan, gece oynanan 9 maçla devam etti. Dallas Mavericks'in Memphis Grizzlies'i 137-96 mağlup ettiği maça Luka Doncic damga vurdu. Sloven yıldız mücadeleyi 32 sayı, 10 asist ve 7 ribauntla tamamlarken takım arkadaşı Christian Wood 25 sayı 12 ribauntla ona destek oldu. Grizzlies'de Ja Morant 20 sayıyla mücadele etti.

Cedi Osman'lı Cavaliers galip

Milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, Chicago Bulls'u 128-96 mağlup etti ve sezonun ilk galibiyetini aldı. Donovan Mitchell'ın 32 sayı, 9 ribaunt ve 8 asistle yıldızlaştığı Cavaliers'ta Cedi Osman 15 sayı, 4 asist ve 2 ribauntla oynadı. Konuk ekipte Kevin Love 15 sayı ve 12 ribauntla double double yaptı.

Alperen Şengün double-double'ın kıyısından döndü

Bir diğer milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, Milwaukee Buckd'a 125-105 yenildi. Bucks'ın Yunan yıldızı Giannis Antetokounmpo 44 sayı, 12 ribauntla yıldızlaştı. 9 sayı, 9 ribaunt ve 2 asistle oynayan Alperen ise double-double'ın kıyısından döndü.

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NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

Philadelphia 76ers 105-114 San Antonio Spurs
Orlando Magic 120-126 Boston Celtics
Indiana Pacers 124-115 Detroit Pistons
Milwaukee Bucks 125-105 Houston Rockets
Miami Heat 112-109 Toronto Raptors
Chicago Bulls 96-128 Cleveland Cavaliers
Dallas Mavericks 137-96 Memphis Grizzlies
Denver Nuggets 122-117 Oklahoma City Thunder
Sacramento Kings 109-111 Los Angeles Clippers

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#NBA#Cedi Osman#Alperen Şengün

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