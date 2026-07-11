Cedi Osman'ın yeni adresi belli oldu!

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Yunanistan basketbolunda ses getirecek bir transfer iddiası gündeme geldi. BasketNews'in haberine göre Panathinaikos forması giyen Cedi Osman, PAOK'a transfer olmaya hazırlanıyor.

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Konuya ilişkin yer alan haber şu şekilde oldu:

"Türk basketbolunun önemli isimlerinden Cedi Osman, kariyerine Yunanistan'da devam etmeye hazırlanıyor ancak bu kez farklı bir takımın formasını giyecek.

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Cedi Osman, PAOK ile anlaşmaya çok yakın. Kaynaklar, 31 yaşındaki forvetin PAOK'un sunduğu 3 yıl için toplam 9 milyon euroluk sözleşme teklifini kabul etmeye hazır olduğunu ve tarafların kısa süre içinde anlaşmayı resmileştirmesinin beklendiğini aktardı.

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Cedi Osman, geride kalan sezonda Panathinaikos'un önemli isimlerinden biri oldu. Tecrübeli oyuncu, 39 EuroLeague maçında forma giyerken maç başına 12,9 sayı, 3,5 ribaunt ve 1,2 asist ortalamaları yakaladı ve yaklaşık 27 dakika süre aldı.

Osman, 2025 yılında Panathinaikos ile sözleşmesini Haziran 2027'ye kadar uzatmıştı. Ancak Atina ekibindeki serüveni beklenenden erken sona erdi.

Milli basketbolcu, yeni başantrenör Andrea Trinchieri yönetiminde iddialı bir kadro kuran PAOK'un önemli transferlerinden biri olacak. Kulüp daha önce Nick Calathes, Trevor Hudgins, Kyle Alexander ve Marcus Foster gibi isimleri de kadrosuna kattığını açıklamıştı."

"KARARIN BENİ ÜZDÜ"

Panathinaikos başkanı Dimitris Giannakopoulos ise sosyal medya hesabından Cedi Osman için şu açıklamayı yaptı: "Kararın beni üzdü ama buna tamamen saygı duyuyor ve anlıyorum. Sana en iyisini diliyorum."