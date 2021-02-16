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GeriBasketbol Cedi Osman'ın şutu sonrası Draymond Green'den tepki çeken hareket
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Basketbol
Haber Giriş: 16.02.2021 - 14:56 | Son Güncelleme:

Cedi Osman'ın şutu sonrası Draymond Green'den tepki çeken hareket

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Cedi Osman'ın şutu sonrası Draymond Green'den tepki çeken hareket
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NBA'de Golden State Warriors'ın Cleveland Cavaliers'ı yendiği maça Cedi Osman ve Draymond Green arasında yaşananlar damgasını vurdu.

NBA'de milli oyuncularımızdan Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Golden State karşısında 129-98 mağlup oldu.

Cavs'te Cedi Osman, 20 sayı atmasına rağmen mağlubiyeti önleyemedi. Cavs ile Warriors arasındaki maça ise Cedi Osman ve Draymond Green arasında yaşananlar damgasını vurdu.

CEDİ OSMAN'A SESLENDİ

Maçın bitimine 5 dakika kala Cedi Osman'ın üçlük denemesi potaya değmeden dışarı çıktı. Bunun üzerine Warriors yedek kulübesinde oturan Draymond Green ayağa kalktı ve Cedi'yi tiye alan sözler kullandı.

YENİ TEPKİ ÇEKTİ...

NBA'de sivri açıklamaları ve alaycı tavırları ile zaman zaman tepki çeken Green, Cedi Osman'a 'Vay, vay, vay...' diye gülerek bağırdı ve bu hareketini uzun bir süre devam ettirdi.

Green'in bu hareketleri bir kez daha tepki çekerken kendisinin yaptığı potaya değmeyen atışlar hatırlatıldı.

 

Cedi Osmanın şutu sonrası Draymond Greenden tepki çeken hareket

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