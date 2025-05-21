Cedi Osman'ın 19 mayıs mesajı Yunanistan'ı ayağa kaldırdı!

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Panathinaikos Basketbol Takımı’nın yıldız oyuncusu Cedi Osman’ın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından kutlama mesajları yayınlaması Yunanistan’da tepki yarattı. 19 Mayıs, Yunanistan’da, parlamentonun 1994 yılında aldığı kararla ‘Pontuslu Helenizmin Soykırımı Anma Günü’ kabul edildi. Dolayısıyla Osman’ın mesajı basında ve sosyal medyada öfkeyle karşılandı.

MiLiTARiE: METHiYE YAĞDIRDILAR

Sportime gazetesinin internet sitesi, “Osman Pontusluların soykırımını anma gününde, Atatürk’ün lehine mesaj yazdı” derken, Militarie sitesi, “Yunanistan’da büyük paralar kazanan Türkler Mustafa Kemal’e methiye yağdırdılar” ifadesini kullandı. Newsbreak sitesi de “Büyük tahrik” başlığını kullandı.

19 MAYIS TARiHi TESADÜF DEĞiL

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New Post haber sitesi, “Cedi Osman’a tepki var” başlığını atarken, Panathinaikos’un ezeli rakibi Olympiakos’u destekleyen Protathlitis, “Osman’dan büyük tahrikler” ifadesini kullandı. The Toc’da yer alan haberde ise, “19 Mayıs’ın Türkiye’de ulusal yıldönümü olması tesadüf değildir, oysa Yunanistan’da 1994 yılında ‘Pontus Rum Anma Günü’ ilan edilmişti” denildi.

‘SiYASi MESAJ’ VERME MAKSADI YOKTU

Cedi Osman’a yakın çevreler, Yunan medyasına yaptıkları açıklamada, ünlü basketbolcunun sosyal medya sayfasında yer alan ifadelerin ‘siyasi mesaj’ maksadı taşımadığını ifade etti. Milli basketbolcu, Yunanistan’da büyük yankı yaratan mesajında, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün biz gençlere armağan ettiği mirası azim ve kararlılıkla taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz” demişti.

GERÇEKLERLE BAĞDAŞMIYOR KINIYORUZ

Dışişleri Bakanlığı, “Yunanistan’da 19 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenen bazı etkinlikler ve yapılan açıklamalar hakkında” başlıklı bir kınama mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadeler kulanıldı: “Yunan makamlarınca asılsız ‘Pontus’ iddialarının yıldönümü bahanesiyle yapılan ve tarihi gerçeklerle hiçbir şekilde bağdaşmayan hezeyan dolu açıklamaları kınıyoruz. 19 Mayıs 1919 tarihinde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde başlatılan Kurtuluş Savaşımızı hayali ithamlarla karalamayı amaçlayan bu açıklamaları külliyen reddediyoruz.”

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SAMET AKAYDIN DA 19 MAYIS MESAJI NEDENiYLE PANA’DAN AYRILMIŞTI

Panathinaikos futbol takımında geçen sezon kiralık olarak forma giyen milli oyuncu Samet Akaydın da sosyal medya hesabından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili kutlama mesajı yayınladığı için önce kadro dışı bırakılmış, ardından gönderilmişti.