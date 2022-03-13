Cedi Osman'ın 14 sayısı Cavaliers'a yetmedi

NBA'de heyecan, gece oynanan 7 maçla devam etti. Cleveland Cavaliers'ın Chicago Bulls'a 101-91 yenildiği maçta 33 dakika süre alan milli basketbolcumuz Cedi Osman 14 sayı, 4 ribaunt ve 3 sayıyla oynadı. Bulls'da DeMar DeRozan 25 sayıyla maçın oyuncusu oldu.
Klay Thompson'dan sezon rekoru
Golden State Warriors'un Milwaukee Bucks'ı 122-109 yendiği maça Klay Thompson damga vurdu. Uzun süreli sakatlığını atlatan ve bu sezon geri dönen Thompson, 34 dakikada 38 sayı atarak bu sezon en yüksek sayısına ulaştı. Klay ayrıca 6 ribaunt ve 5 asist yaptı. Milwaukee'de Giannis Antetokounmpo 31 sayı, 8 ribaunt ve 3 asistle oynadı.
NBA'de gecenin sonuçları:
Miami Heat 104-113 Minnesota Timberwolves
San Antonio Spurs 108-119 Indiana Pacers
Chicago Bulls 101-91 Cleveland Cavaliers
Golden State WArriors 122-109 Milwaukee Bucks
Utah Jazz 134-125 Sacramento Kings
Denver Nuggets 115-127 Toronto Raptors
Portland Trail Blazers 127-118 Washington Wizards