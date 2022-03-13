Cedi Osman'ın 14 sayısı Cavaliers'a yetmedi

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NBA'de heyecan, gece oynanan 7 maçla devam etti. Cleveland Cavaliers'ın Chicago Bulls'a 101-91 yenildiği maçta 33 dakika süre alan milli basketbolcumuz Cedi Osman 14 sayı, 4 ribaunt ve 3 sayıyla oynadı. Bulls'da DeMar DeRozan 25 sayıyla maçın oyuncusu oldu.

Klay Thompson'dan sezon rekoru

Golden State Warriors'un Milwaukee Bucks'ı 122-109 yendiği maça Klay Thompson damga vurdu. Uzun süreli sakatlığını atlatan ve bu sezon geri dönen Thompson, 34 dakikada 38 sayı atarak bu sezon en yüksek sayısına ulaştı. Klay ayrıca 6 ribaunt ve 5 asist yaptı. Milwaukee'de Giannis Antetokounmpo 31 sayı, 8 ribaunt ve 3 asistle oynadı.

NBA'de gecenin sonuçları:

Miami Heat 104-113 Minnesota Timberwolves

San Antonio Spurs 108-119 Indiana Pacers

Chicago Bulls 101-91 Cleveland Cavaliers

Golden State WArriors 122-109 Milwaukee Bucks

Utah Jazz 134-125 Sacramento Kings

Denver Nuggets 115-127 Toronto Raptors

Portland Trail Blazers 127-118 Washington Wizards