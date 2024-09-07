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Cedi Osman'dan sürpriz karar! Avrupa'ya Ergin Ataman ile dönüyor...

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#Cedi Osman#Panathinaikos#Ergin Ataman
Cedi Osmandan sürpriz karar Avrupaya Ergin Ataman ile dönüyor...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2024 12:22

Son olarak NBA takımlarından San Antonio Spurs'te forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman, Avrupa'ya geri dönüyor. Cedi, başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos ile anlaştı.

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7 sezondur NBA'de mücadele eden milli basketbolcu Cedi Osman, son olarak San Antonio Spurs'te forma giyiyordu.

Takımıyla sözleşmesi sona eren ve yeni takımı merak edilen 29 yaşındaki Cedi Osman'dan sürpriz bir karar geldi.

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Cedi Osman ile anlaşma sağladıklarını açıkladı. Transferin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

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Cedi Osman, Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman'ın öğrencisi olacak.

CEDİ'DEN PAYLAŞIM GELDİ

Cedi Osman da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla transfer ateşini yaktı. Deneyimli basketbolcunun kum saati emojisi ile birlikte '#TheFirstCedi' ifadelerini kullanması Panathinaikos taraftarlarını heyecanlandırdı.

Cedi Osmandan sürpriz karar Avrupaya Ergin Ataman ile dönüyor...

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REAL MADRID DE İSTİYORDU

Öte yandan İspanya spor gazetelerinden Marca "Madrid'in gerçek opsiyonu Cedi Osman", AS "Real Madrid: Cedi Osman ilk seçenek", El Mundo Deportivo da "Real Madrid, NBA'li Cedi Osman'ın peşine düştü" başlıklarıyla transfer iddiasını internet sayfalarından duyurmuştu.

Haberlerde, kısa forvet pozisyonunda oynanan 29 yaşındaki milli basketbolcunun NBA'in San Antonio Spurs ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından Avrupa'ya dönme olasılığını değerlendirdiği vurgulanmıştı.

Cedi Osmandan sürpriz karar Avrupaya Ergin Ataman ile dönüyor...

Cedi'nin Real Madrid yerine Panathinaikos'u tercih etmesi sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Geçtiğimiz sezon Spurs forması ile 72 maça çıkan Cedi, 6.8 sayı, 2.5 ribaunt, 1.7 asist ortalamaları tutturdu.

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#Cedi Osman#Panathinaikos#Ergin Ataman

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