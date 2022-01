Cedi Osman'dan kariyer rekoru! Giannis'i yıktılar...

Haberin Devamı

NBA’de normal sezon heyecanı 10 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Rocket Mortgage FieldHouse’da karşılaştığı Milwaukee Bucks’ı 115-99’luk skorla mağlup etti ve üst üste 3. toplamda da 30. galibiyetini aldı. Cleveland'da Cedi 34 dakika parkede kaldı ve 23 sayı, 4 asist, 3 ribaund ve 2 top çalma ile mücadeleyi tamamladı. 6 üçlük isabeti bulan Cedi Osman, kariyer rekorunu kırdı.

Cleveland'da ayrıca Kevin Love 25 sayı ve Darius Garland 19 sayı ile oynadı. Bu sezonki 20. galibiyetini alan Milwaukee'de ise Giannis Antetokounmpo'nun 26 ve Bobby Portis'in de 22 sayısı mağlubiyetini önleyemedi.



Miami Heat, FTX Arena’da karşı karşıya geldiği New York Knicks’ı 110-96’lık skorla yendi ve 31. galibiyetini kazandı. Miami’de milli basketbolcu Ömer Yurtseven 2 sayı ile oynadı. Takımda ayrıca Duncan Robinson 25 sayı ve Jimmy Butler 22 sayı ile oynadı. Bu sezonki 26. yenilgisini yaşayan New York'ta da Obadiah Toppin 18 ve RJ Barrett 17 sayı ile ön plana çıktı.



NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:



Indiana Pacers: 126 - Charlotte Hornets: 158

Cleveland Cavaliers: 115 - Milwaukee Bucks: 99

Orlando Magic: 102 - Los Angeles Clippers: 111

Atlanta Hawks: 121 - Sacramento Kings: 104

Miami Heat: 110 - New York Knicks: 96

Brooklyn Nets: 118 - Denver Nuggets: 124

Chicago Bulls: 111 - Toronto Raptors: 105

San Antonio Spurs: 110 - Memphis Grizzlies: 118

Portland Trail Blazers: 112 - Dallas Mavericks: 132

Utah Jazz: 97 - Phoenix Suns: 105