Cedi Osman'dan kariyer rekoru!

Haberin Devamı

NBA'de heyecan gece oynanan 5 maçla devam etti. Cleveland Cavaliers'ın Boston Celtics'e 111-101 mağlup olduğu maçta Cavaliers forması giyen milli basketbolcumuz Cedi Osman 13 sayı 6 ribaunt 1 asistle oynadı.

%41 üçsayı isabet ortalamasına ulaşan Cedi Osman, kariyer rekoruna ulaştı. Cedi, bu istatistikte takımının en iyisi konumunda bulunuyor.

Son şampiyon Milwaukee Bucks'ın Houston Rockets'ı 126-106 yendiği maçta ise Alperen Şengün'ün 10 sayı, 8 ribaunt 4 asisti yeterli olmadı.

NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

Boston Celtics 111-101 Cleveland Cavaliers

Atlanta Hawks 98-104 Orlando Magic

Milwaukee Bucks 126-106 Houston Rockets

Oklahome City Thunder 108-94 Denver Nuggets

Sacramento Kings 89-105 Los Angeles Clippers