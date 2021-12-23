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Cedi Osman'dan kariyer rekoru!

#NBA#Cedi Osman#Alperen Şengün
Cedi Osmandan kariyer rekoru

NBA'e gece oynanan 5 maçla devam edildi. Milli basketbolcularımızdan Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers ve Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets geceyi mağlubiyetle kapattı.

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NBA'de heyecan gece oynanan 5 maçla devam etti. Cleveland Cavaliers'ın Boston Celtics'e 111-101 mağlup olduğu maçta Cavaliers forması giyen milli basketbolcumuz Cedi Osman 13 sayı 6 ribaunt 1 asistle oynadı.

%41 üçsayı isabet ortalamasına ulaşan Cedi Osman, kariyer rekoruna ulaştı. Cedi, bu istatistikte takımının en iyisi konumunda bulunuyor.

Son şampiyon Milwaukee Bucks'ın Houston Rockets'ı 126-106 yendiği maçta ise Alperen Şengün'ün 10 sayı, 8 ribaunt 4 asisti yeterli olmadı.

NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

Boston Celtics 111-101 Cleveland Cavaliers
Atlanta Hawks 98-104 Orlando Magic
Milwaukee Bucks 126-106 Houston Rockets
Oklahome City Thunder 108-94 Denver Nuggets
Sacramento Kings 89-105 Los Angeles Clippers

Cedi Osmandan kariyer rekoru

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