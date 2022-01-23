Cedi Osman'dan galibiyete 10 sayı katkı

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NBA'de heyecan, bu gece oynanan 3 maçla devam etti. Cleveland Cavaliers'ın Oklahoma City Thunder'ı 94-87 mağlup ettiği maçta milli basketbolcumuz Cedi Osman 19 dakika sahada kalıp 10 sayı, 1 ribaunt vr 1 asistle mücadele etti. Maçın en skorer oyuncusu 29 sayıyla OKC'den Shai Gilgeous-Alexander oldu.

Milwaukee Giannis'siz kazandı

Son şampiyon Milwaukee Bucks, yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun forma giymediği maçta Sacramento Kings'i 133-127 yendi. Bucks'ta Khris Middleton 34 sayı, 6 ribaunt ve 5 asistle oynadı. Kings'de ise Harrison Barnes'ın 29 sayısı mağlubiyete engel olamadı.

NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

Milwaukee Bucks 133-127 Sacramento Kings

Cleveland Cavaliers 94-87 Oklahoma City Thunder

Phoenix Suns 113-103 Indiana Pacers