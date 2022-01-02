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Cedi Osman: 'Şimdi daha güçlü, olgun ve özgürüm'

#NBA#Cedi Osman#Cleveland
Cedi Osman: Şimdi daha güçlü, olgun ve özgürüm
Koray Durkal

NBA'de 5. yılını geçiren Cedi Osman, kendisindeki ve Cleveland'daki değişimi Hürriyet'e anlattı.

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NBA’de Türkiye’yi başarı ile temsil eden Cedi Osman, 5. sezonunu geçirdiği Cleveland Cavaliers’ta bu sezon 2018’den bu yana uzak kaldıkları playoff için iddialı olduklarını söyledi. Doğu Konferansı’nda 20 galibiyet, 16 mağlubiyet ile 5. sırada bulunan Cavs’in en eski oyuncularından biri olan milli basketbolcu 11.5 sayı ortalaması ile oynarken şimdiden son 2 sezonun sayı ortalamasını geçmiş durumda. Önceki 4 sezona oranla daha çok 3 sayılık deneyen ve bu istatistikte de kendini geliştiren Cedi Osman hem kendisindeki hem de takımındaki değişimi Hürriyet’e anlattı:

Özel çalışmaların etkisi olumlu oldu

- 2 sezondur İstanbul’da farklı çalışma programları uyguluyorsun. Bu oyununda neleri değiştirdi?

Son 2 yıldır Amerika’dan gelen özel bir ekiple çalışıyoruz. İhtiyaçlarıma göre bir bir program belirliyorlar. Bu yaz özellikle 3 sayı ve dribling üstü bitirmelere yoğunlaşmıştık. Sezonun şimdiye kadar olan bölümünde bu çalışmaların olumlu etkilerini gördük diyebiliriz. NBA’deki 5. sezonum ve her yıl elde ettiğim tecrübenin oyunuma farklı bir etkisi oluyor. Savunmacılara problem çıkarabilmeniz için oyununuzu sürekli çeşitlendirmeniz gerekir. Ben de yavaş yavaş bunun meyvelerini aldığımı düşünüyorum

Kimse bu performansı beklemiyordu

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- Bu sezon farklı bir Cedi izlememizin sebebi neler?

Bu sadece benimle alakalı değil. Takım olarak çok iyi oynuyoruz. Sezon başında belki kimse böyle bir performans beklemiyordu. Üstelik bu yıl Doğu’daki takımlar her zamankinden daha güçlü. Ama biz bu oyunu devam ettirirsek Play-off şansımızın fazla olduğunu gösterdik. Çok iyi mücadele ediyoruz, birlikte oynamaktan zevk alıyoruz. Öyle olunca bireysel olarak da herkesin formu artıyor. Badece benim değil, birçok arkadaşımın da istatistikleri de geçen sezonla kıyaslandığında daha iyidir.

Cedi Osman: Şimdi daha güçlü, olgun ve özgürüm

Önemli tecrübeler kazandım

- Daha kontrollü ve acele etmeden şut atıyorsun. Oyununun daha da olgunlaşmasından mı kaynaklanıyor bu?

NBA’deki 5. sezonum ve bu süreçte önemli tecrübeler kazandım. Elbette ki oyun içindeki rolümün değişmesinin de bunda payı var. Hem oyunumun olgunlaşması hem de oyun içindeki rolüme alışmamla şutlarımın daha iyi ve dengeli bir noktaya evrildiğini söyleyebilirim. Şut zaten ritimle alakalı bir şey. Bu yıl oynadığımız oyun dolayısıyla daha doğru pozisyonlarda şut imkanları geliyor. Daha fazla şut kullanıyorum. Bana bu özgürlük de veriliyor. Yüzdeli de atınca kimse itiraz etmiyor tabii.

Play off'a bu sene geçen yıldan çok daha yakınız

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“Cleveland’ı bu yıl play-off’larda görebilir miyiz?” diye sezon başında sorsaydınız daha temkinli yaklaşabilirdim çünkü geçen seneden daha iyi olacağımızı biliyordum ama bu kadar kolay aşama kaydedeceğimizi tahmin etmiyordum açıkçası. Ama şimdi baktığımda, çok güçlü bir doğu konferansı olmasına rağmen play-off yarışının içinde olduğumuzu görüyorum. İyi basketbol oynuyoruz. İyi oynamaktan daha önemlisi hiç geri adım atmıyoruz. Kaybettiğimiz maçlarda bile başa baş mücadele ediyoruz. Bu çok önemli. Sporda çok ihtimal var ama play-off’larda olmak en büyük amacımız ve buna geçen yıldan çok daha yakın olduğumuzu düşünüyorum.

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Cedi Osman Academy'nin maçlarını hiç kaçırmıyorum

Cedi Osman Academy’yi kurarken tek amacımız Türk basketboluna yeni yetenekler kazandırabilmek, gençlere şans vermekti. Orada çok güzel çalışmalar yaptık. Bu sene başında da artık daha yarışmacı olabilmek için profesyonel takımımızı kurup TB2L’de mücadele etmeye başladık. Akademideki heyecanıma şimdi maç heyecanı da eklendi. Lige çok iyi başladık. Saat kaç olursa olsun uyanıp maçları Youtube’dan izliyorum. Tek hayalim buradan yetişecek bir oyuncuyla karşı karşıya oynayabilmek. Hele bu NBA’de olursa bambaşka olur.

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Ricky Rubio ile oynamak keyif

Rubio ile en büyük sırrımız ikimizin de Avrupa basketbolundan geliyor oluşumuz. Onunla oynamak büyük keyif. Çok büyük tecrübe bir kere. Top onun elindeyse mutlaka doğru bir şey yapacağını hissediyorsunuz. Sakatlandığı için çok üzgünüm.

Rakiplere 'Bu takımı kolay yenemezsiniz' mesajı veriyoruz

Kevin ve ben takımın en eskilerindeniz. Kevin burada şampiyonluk, ben finalleri tecrübe ettim. Takımın farklı bir kimyası var. Tecrübeli oyuncularımız NBA’in yükselen yıldızları var, Avrupalılar varız, bu yılki draft’dan gelen en etkili oyuncu var. Parçaları birleştirdiğinizde çok renkli ve potansiyelli bir takım çıkıyor ortaya. Heyecan verici bir basketbol oynuyoruz ben de bu yapı içinde maksimum katkıyı vermeye çalışıyorum. Genç, dinamik bir takımız. Allen ve Mobley boyalı alandan çok etkili olmamızı sağlıyor. Kısalarımız ön tarafta çok etkili baskı yapıyor. 1. dakikadan itibaren rakiplere şu mesajı veriyoruz; bu takımı kolay yenemezsiniz

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#NBA#Cedi Osman#Cleveland

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