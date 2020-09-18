Son Dakika Haberi | Cedi Osman: "LeBron'la yeniden dans etmek isterim"

Eksiklerini gidermek ve yeni sezona tam olarak hazır girmek için canla başla çalıştığını söyleyen Cedi Osman, LeBron James ile Cleveland Cavaliers’te iken yaptıkları dansı hatırlatmamız üzerine, “Onunla aynı takımda oynamayı kim istemez ki” dedi.

İlk duyduğumda çok şaşırdım; Cedi Osman; Kobe Bryant, Dwyane Wade ve Kyrie Irving gibi önemli yıldızlarla çalışan antrenör Micah Lancaster’ı İstanbul’a getirmişti. Sinan Erdem Spor Salonu’nda her gün birlikte antrenman yapıyorlardı. Bu idmanlardan birine ben de konuk oldum. Cedi Osman’ı ve Micah Lancaster’ı birlikte çalışırken izledim... Cedi, basketbola yeni başlamışcasına heyecanlı ve istekliydi. Antrenman sonrası yaptığı röportajda öğrendim ki; Cedi’nin hayalleri de, hedefleri de artık daha büyük. Ve bana şöyle dedi: “LeBron’la yeniden dans etmek istiyorum.”

Bu sezon en iyisini yaptım

2017-18 yıllarında Cleveland Cavaliers’te birlikte forma giydiği Los Angeles Lakers’ın efsanevi oyuncusuyla yeniden aynı takımda oynama arzusunu bu sözlerle dile getiren Cedi, sorularımızı bakın nasıl yanıtladı...

· Bu sezon ortaya koyduğun performansı nasıl değerlendiriyorsun?

Bu sene takımdaki rolümün değişmesiyle farklı bir senaryo oluştu. Yeni bir koç, yeni bir anlayışla başladık sezona ve bana verilen görev içinde iyi bir sezon geçirdiğimi düşünüyorum. Hem benim için hem takım için daha iyi olabilir miydi, tabii ki olabilirdi. Pandemi başlayana kadar bana verilen görev içinde en iyisini yaptığımı düşünüyorum.

Bir bakmışsın başka bir takımdasın

· LeBron şu anda Lakers’ta şampiyonluğun en güçlü adaylarından. Onunla yeniden aynı takımda olmayı ister misin?

O durumlar NBA’de hiç belli olmuyor. Ne zaman takas olursunuz, takas olur musunuz olmaz mısınız bunu bilemezsiniz. Sabah bir kalkmışsınız bir anda başka takımdasınız. LeBron ile tekrar oynamak ister miydim, elbette isterdim. Kim istemez ki.

· LeBron ile yaptığınız dans çok konuşuldu. Onunla yaşadığın en unutamadığın an hangisiydi?

Bir gün yeniden aynı takımda olursak belki yeni bir dans videosu çekeriz. İletişimimiz her zaman devam ediyor. Onunla beraber hem antrenman yapıp hem aynı sahada maça çıkmak harika bir deneyimdi. Üstelik Cleveland’daki ilk antrenmanda onu savunurken ayağıma basıp ufak bir sakatlık geçirmişti. Yani biraz farklı başladı ilişkimiz ama devamında hep benim yanımda oldu, hep desteğini hissettirdi. Onunla oynamanın keyfi çok farklı.

NBA’iN YENi LiDERi TATUM MORANT VEYA DONCİC OLUR

· Michael Jordan, Kobe Bryant ve Lebron James sonrası NBA’in lideri olarak gördüğün oyuncular var mı?

Jayson Tatum, Ja Morant ve Luka Doncic gibi pek çok önemli isim var aslında. Her sene de yeni yetenekler geliyor. Zaten NBA’in kalitesini arttıran da sürekli olarak yeni yıldız adaylarının sahneye çıkıyor olması.

· Bir de sürekli üzerinde durduğun bir akademin var. Geleceği dair planların neler?

Pandemi döneminde kampımızı açamadık ama her şey yolunda gidiyor. Ulaşabildiğimiz kadar çocuğa ulaşmak ve onlara yardımcı olmak istiyoruz. Buradaki en büyük hedefimiz çocukların hem karakter olarak hem de sportif olarak gelişmeleri. Türkiye genç bir ülke. Çocuklarımızı mutlaka spora kazandırmalıyız. Herkes illa profesyonel sporcu olacak diye bir durum yok ama her çocuk spor yapmalı ve o duyguyu hissetmeli. Rekabet etmeli, paylaşmalı, kazanınca sevinmeyi kaybedince tekrar ayağa kalkmayı bilmeli.

GELECEK SEZON BAMBAŞKA BiR CEDi iZLEYECEĞiZ

Cedi Osman’ı özel olarak çalıştıran Micah Lancaster’a milli basketbolcuyu sorduk...

· Cedi’de gelecek sezon ne gibi farklılıklar görebiliriz?

Cedi gördüğüm en çalışkan oyunculardan biri. Çok iyi niyetli. Zayıf yönlerinin üzerine gidilmesinden hiç rahatsız olmuyor ki bu seviyedeki oyuncular mükemmelliklerini bozan durumlardan rahatsız olurlar. 20 gündür idman yapıyoruz, ben ‘Bu kadar yeter’ demeden sahadan çıkmıyor. Bazen antrenmanı bitirip 2 saat dinlenip ekstra idman için geri geliyor. Gelecek sezon sahada daha çok topla oynayan, daha agresif bir oyuncu göreceğimizi düşünüyorum. Tabii ki takımın ona bu rolü vermesi gerek.

· Türkiye’deki basketbolla ilgili düşünceleriniz neler?

Buradaki basketbol tutkusu beni çok etkiledi. Yetenek planlamasına önem verildiği sürece buradan büyük yıldızlar çıkabileceğini düşünüyorum. Bir süredir 7-9 yaş arasındaki çocuklar için özel oluşturduğum programı Türkiye’ye getirmeyi düşünüyoruz. Burada bir iş ortağım var ve onunla Türk gençliğine katkı sağlayabiliriz.

UNICEF PROJELERi DEVAM EDECEK

UNICEF ile birlikte önemli bir işbirliğine imza attın. Bu çalışmalar devam edecek mi?

UNICEF ile iki sene önce başlayan bir işbirliğimiz var. Elimden geldiğince çocukların hayatlarına dokunmaya, onların hikayelerinin bir parçası olmaya gayret ediyorum. Geçen sene Gaziantep’te çok güzel bir saha aktivitesi yapmıştık. İleriye dönük güzel projelerimiz var. Ben sporun çok sihirli ve birleştirici bir yönü olduğunu düşünüyorum.

KOLEJ SiSTEMiYLE NBA’E GiTMEK DAHA KOLAY

· Türk oyuncular için NBA’e gitmek neden bu kadar zor?

Türk basketbolunun NBA seviyesinde bir karşılığı var. Oyuncularımız kolej sisteminden gelse çok daha kolay olur ama Avrupa’dan oynayarak gitmenin hem avantajları hem dezavantajları var. dezavantajı; euroleague ve Avrupa kupalarında genç oyuncular, tecrübeli isimlerin arasında forma şansı bulmakta zorlanabiliyorlar. Avantajı ise genç yaşta insana çok fazla saha tecrübesi kazandırıyor.