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Basketbol
Haber Giriş: 28.12.2020 - 01:43 | Son Güncelleme:

Cedi Osman harika başladı

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Cedi Osman harika başladı
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Charlotte Hornets ile oynanan sezonun ilk maçında 11 sayı atan Cedi Osman, dün de Detroit Pistons potasına 22 sayı bırakarak takımının galibiyetlerine önemli katkı sağladı.

NBA’de forma giyen milli oyuncularımızdan Cedi Osman, 2020-21 sezonuna mükemmel başladı. Cleveland Cavaliers’ın Charlotte Hornets’i 121-114 yendiği sezonun ilk maçında 11 sayı, 4 ribaund, 2 asist üreten Cedi, dün de Detroit Pistons deplasmanında alınan128-119’luk galibiyetin mimarlarından biri oldu. 25 yaşındaki oyuncu, normal süresi 101-101 biten ve iki kez uzatmaya giden maçta 26 dakika süre alırken, 22 sayı (4/6 serbest atış, 4/7 üçlük, 3/5 ikilik), 4 ribaund ve 1 top çalma ile oynadı. Sezona 2’de 2 yaparak giren Cavaliers’ta Collin Sexton 32 sayı, Andre Drummond 23 sayı, 16 ribaund, Darius Garland da 21 sayı, 12 asist üretti. Philadelphia 76ers’ta forma giyen Furkan Korkmaz ise, takımının deplasmanda New York Knicks’i 109-89 yendiği maçta 18 dakika görev alırken, 3 sayı, 3 ribaund, 1 top çalmayla mücadele etti.

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