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Cedi Osman: 'Berbat oynadım, hiç iyi değildim!'

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#PAOK#Cedi Osman#Eurocup
Cedi Osman: Berbat oynadım, hiç iyi değildim
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2026 11:30

PAOK, EuroCup'ın 2. haftasında Bosna Royal’i 75-72 mağlup ederek Avrupa'daki sezonuna 2'de 2 ile başladı. Cedi Osman, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

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PAOK, EuroCup'ın 2. haftasında deplasmanda Bosna Royal’i 75-72 mağlup ederek Avrupa'da 2'de 2 yaptı.

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Karşılaşmanın ardından konuşan Cedi Osman, kendi performansını eleştirerek iyi bir maç çıkarmadığını söyledi.

Cedi Osman'ın açıklamaları şu şekilde:

Cedi Osman: Berbat oynadım, hiç iyi değildim

"HİÇ İYİ DEĞİLDİM"

"Kesinlikle harika bir maç değildi. Şahsen ben berbat oynadım. Bu gece berbat oynadım. Sadece nasıl oynadığımdan hoşlanmadım. Hiç iyi değildim. Ancak galibiyet almamız önemli. Kişisel olarak daha iyi olmam gerektiği kesin. Galibiyetten dolayı mutluyum. Özellikle kendi sahasında iyi oynayan çok iyi bir takımla karşılaştık. Deplasmanda oynadığınızda böyle bir galibiyet çok önemli. İyi bir galibiyet aldık ve artık 2'de 2 yaptık, bu da olumlu. Şimdi yolumuza devam ediyoruz."

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"GALİBİYET GALİBİYETTİR VE DEPLASMANDA KAZANMAK KOLAY DEĞİL"

PAOK'un performansı hakkında:

"Elbette daha iyi olabiliriz ancak galibiyet galibiyettir ve deplasmanda kazanmak kolay değil. Sezonun sonuna kadar gitmek istiyorsak kesinlikle birçok şeyi geliştirmemiz gerekiyor. Gelişmeli ve çok daha iyi oynamalıyız. Ancak mücadele etme şeklimizden dolayı çok mutlu ve gururluyum. Altı veya yedi sayı geriye düştük ve geri döndük. O bölümlerde iyi oynadık."

 

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#PAOK#Cedi Osman#Eurocup

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