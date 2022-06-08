Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriBasketbol Haberleri

Cedi Osman 18 milyon TL'lik süper lüks spor otomobilini Amerika’dan getirtti! "Belki de gelin arabası olarak kullanacak"

#Cedi Osman#Trafik#Ebru Şahin
Cedi Osman 18 milyon TLlik süper lüks spor otomobilini Amerika’dan getirtti Belki de gelin arabası olarak kullanacak

Ünlü oyuncu Ebru Şahin'le 7 Temmuz'da evlenecek olan Cedi Osman'ın keyfi yerinde! Ünlü basketbolcu Türkiye'ye tatil için gelirken Amerika'da kullandığı 18 milyon liralık otomobilini de kargoyla getirtmişti. Cedi Osman, önceki gün İstanbul sokaklarında dolaşırken görüntülendi. Anadolu yakasında ev kiralayan Ebru Şahin-Cedi Osman çifti, şu sıralar evlerinin dekorasyonu ve düğün hazırlıkları için koşturuyor.

Haberin Devamı

Milli basketbolcu Cedi Osman, Amerika'da kullandığı 18 milyonluk süper lüks otomobilini uçakla Türkiye'ye getirtmişti. Yıldız basketbolcu, göz kamaştıran aracıyla dün İstanbul sokaklarında turlarken görüntülendi.

Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt, trafikte Cedi Osman'la karşılaşmasını ve milli yıldızın lüks otomobilinin Türkiye'ye getirme sebebini bugünkü yazısında anlattı.

Gözden Kaçmasın

Anlaşma tamam Çifte transfer... Ozan için buluşmuşken...Anlaşma tamam! Çifte transfer... Ozan için buluşmuşken...Haberi görüntüle

Cedi Osman 18 milyon TLlik süper lüks spor otomobilini Amerika’dan getirtti Belki de gelin arabası olarak kullanacak

İşte Bülent Cankurt'un o satırları

NBA oyuncusu milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın, Ebru Şahin ile evlilik hazırlığı için Amerika'dan gelirken, orada kullandığı 18 milyon liralık otomobilini de getirdiğini yazmıştım.

Haberin Devamı

Cedi Osman, ABD plakalı, İtalyan markası süper lüks spor otomobili ile İstanbul'da arzıendam eylemeye başlamış bile. Şans bu ya; Cedi Osman ile ABD'li cicisi trafikte önüme düştü.

Anadolu yakasında kiraladıkları yeni evlerinin dekorasyonu için koşturduklarını bildiğim müstakbel çift, alışverişe çıkmıştı sanırım. Burada bir otomobil kiralamak veya satın almak yerine dört aylığına da olsa kendi otomobilini getiren Cedi Osman, süper cicisinin içinde çok keyifli görünüyordu.

7 Temmuz'da aşklarının başladığı Çeşme'deki bir beach'te eğlenceli bir düğünle muratlarına erecek olan Cedi Osman ile Ebru Şahin'e şimdiden ömür boyu mutluluk diliyorum.

Gözden Kaçmasın

Dursun Özbek tehlikeyi gördü 25 miyon Euro...Dursun Özbek tehlikeyi gördü! 25 miyon Euro...Haberi görüntüle

Cedi Osman 18 milyon TLlik süper lüks spor otomobilini Amerika’dan getirtti Belki de gelin arabası olarak kullanacak

*Fotoğraf Sabah Gazetesi'nden alınmıştır.

CEDİ OSMAN KESENİN AĞZINI AÇTI!

Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt, Cedi Osman'ın söz konusu aracını Türkiye'ye getirdiğini daha önce bu şekilde anlatmıştı.

Cedi Osman, lig bitince Türkiye'ye döndü. Yıldız basketbolcu, rahat edebilmek için Amerika'da kullandığı 18 milyonluk lüks aracını da kargo uçağıyla getirtti.

7 Temmuz'da, Çeşme'de, Ebru Şahin ile evlenecek olan Cedi Osman'ın, Amerika'dan gelirken İtalyan markası süper lüks spor otomobilini de getirdiğini öğrendim.

Haberin Devamı

Daha doğrusu kendisi gelmiş, arkasından da kargo uçağıyla otomobili gelmiş. NBA başlayana, yani eylül ayına kadar Türkiye'de kalacak olan Cedi Osman, burada bir otomobil kiralamak veya satın almak yerine kendi otomobilini getirmeyi uygun görmüş.

Cedi Osman, dört aylığına Amerika'dan getirttiği otomobilini, belki de gelin arabası olarak kullanacak.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cedi Osman#Trafik#Ebru Şahin

BAKMADAN GEÇME!

50 farklı kişilikle yaşıyor Günde en az 20 kez vücudumu ele geçiriyorlar

50 farklı 'kişilikle' yaşıyor! 'Günde en az 20 kez vücudumu ele geçiriyorlar'

#Sağlık
80den fazla kadından ABDli jinekoloğa korkunç suçlamalar: Muayene adı altında taciz, tecavüz...

80'den fazla kadından ABD'li jinekoloğa korkunç suçlamalar: Muayene adı altında taciz, tecavüz...

#Skandal
Babasının kızı: Prens Harry ile Meghan Markle bir yaşına giren Lilibetin yüzünü sonunda gösterdi

Babasının kızı: Prens Harry ile Meghan Markle bir yaşına giren Lilibet'in yüzünü sonunda gösterdi

#Prens Harry

BAKMADAN GEÇME!

50 farklı kişilikle yaşıyor Günde en az 20 kez vücudumu ele geçiriyorlar

50 farklı 'kişilikle' yaşıyor! 'Günde en az 20 kez vücudumu ele geçiriyorlar'

#Sağlık
80den fazla kadından ABDli jinekoloğa korkunç suçlamalar: Muayene adı altında taciz, tecavüz...

80'den fazla kadından ABD'li jinekoloğa korkunç suçlamalar: Muayene adı altında taciz, tecavüz...

#Skandal
Babasının kızı: Prens Harry ile Meghan Markle bir yaşına giren Lilibetin yüzünü sonunda gösterdi

Babasının kızı: Prens Harry ile Meghan Markle bir yaşına giren Lilibet'in yüzünü sonunda gösterdi

#Prens Harry