Cedi Osman 18 milyon TL'lik süper lüks spor otomobilini Amerika’dan getirtti! "Belki de gelin arabası olarak kullanacak"

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Milli basketbolcu Cedi Osman, Amerika'da kullandığı 18 milyonluk süper lüks otomobilini uçakla Türkiye'ye getirtmişti. Yıldız basketbolcu, göz kamaştıran aracıyla dün İstanbul sokaklarında turlarken görüntülendi.

Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt, trafikte Cedi Osman'la karşılaşmasını ve milli yıldızın lüks otomobilinin Türkiye'ye getirme sebebini bugünkü yazısında anlattı.

İşte Bülent Cankurt'un o satırları

NBA oyuncusu milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın, Ebru Şahin ile evlilik hazırlığı için Amerika'dan gelirken, orada kullandığı 18 milyon liralık otomobilini de getirdiğini yazmıştım.

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Cedi Osman, ABD plakalı, İtalyan markası süper lüks spor otomobili ile İstanbul'da arzıendam eylemeye başlamış bile. Şans bu ya; Cedi Osman ile ABD'li cicisi trafikte önüme düştü.

Anadolu yakasında kiraladıkları yeni evlerinin dekorasyonu için koşturduklarını bildiğim müstakbel çift, alışverişe çıkmıştı sanırım. Burada bir otomobil kiralamak veya satın almak yerine dört aylığına da olsa kendi otomobilini getiren Cedi Osman, süper cicisinin içinde çok keyifli görünüyordu.

7 Temmuz'da aşklarının başladığı Çeşme'deki bir beach'te eğlenceli bir düğünle muratlarına erecek olan Cedi Osman ile Ebru Şahin'e şimdiden ömür boyu mutluluk diliyorum.

*Fotoğraf Sabah Gazetesi'nden alınmıştır.

CEDİ OSMAN KESENİN AĞZINI AÇTI!

Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt, Cedi Osman'ın söz konusu aracını Türkiye'ye getirdiğini daha önce bu şekilde anlatmıştı.

Cedi Osman, lig bitince Türkiye'ye döndü. Yıldız basketbolcu, rahat edebilmek için Amerika'da kullandığı 18 milyonluk lüks aracını da kargo uçağıyla getirtti.

7 Temmuz'da, Çeşme'de, Ebru Şahin ile evlenecek olan Cedi Osman'ın, Amerika'dan gelirken İtalyan markası süper lüks spor otomobilini de getirdiğini öğrendim.

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Daha doğrusu kendisi gelmiş, arkasından da kargo uçağıyla otomobili gelmiş. NBA başlayana, yani eylül ayına kadar Türkiye'de kalacak olan Cedi Osman, burada bir otomobil kiralamak veya satın almak yerine kendi otomobilini getirmeyi uygun görmüş.

Cedi Osman, dört aylığına Amerika'dan getirttiği otomobilini, belki de gelin arabası olarak kullanacak.