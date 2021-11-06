Cedi Osman 17 sayı attı, Cleveland kazandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bill Gatesten korkunç uyarı Yeni kâbusu açıkladıBill Gates'ten korkunç uyarı! Yeni kâbusu açıkladı#Bill Gates
Musktan tartışma yaratan anket Milyonlarca kişi oy kullandıMusk'tan tartışma yaratan anket! Milyonlarca kişi oy kullandı#Elon Musk
Tarım Havzası mumyalarının esrarı Anadoludan geldikleri düşünülüyordu ama...Tarım Havzası mumyalarının esrarı! Anadolu'dan geldikleri düşünülüyordu ama...#Tarım Havzası
Lütfü Türkkan İYİ Parti Grup Başkanvekilliğinden istifa ettiLütfü Türkkan İYİ Parti Grup Başkanvekilliğinden istifa etti#İyi Parti
Koronavirüs vaka haritası açıklandı İşte zirvedeki ilKoronavirüs vaka haritası açıklandı! İşte zirvedeki il#Koronavirüs
Canlı | Olimpiyatta bir gol daha Skor...Canlı | Olimpiyat'ta bir gol daha! Skor...#Karagümrük
Erdoğandan Mehmetçiğe mesaj: Sancak bizim kutsalımızErdoğan'dan Mehmetçiğe mesaj: Sancak bizim kutsalımız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Son dakika idamına milyonluk tazminat davası'Son dakika' idamına milyonluk tazminat davası#Japonya
Fenerbahçenin 11i belli oldu Sürpriz...Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu! Sürpriz...#Fenerbahçe
Karadenizde sular ısındı Turistik geziye gelmediğinizi biliyoruzKaradeniz'de sular ısındı! "Turistik geziye gelmediğinizi biliyoruz!" #RUSYA
ABDyi şaşkına çeviren olay Duvarı kırınca karşılarına çırılçıplak çıktıABD'yi şaşkına çeviren olay! Duvarı kırınca karşılarına çırılçıplak çıktı#ABD
Yonca Evcimik bikinili pozlarıyla sosyal medyaya damga vurduYonca Evcimik bikinili pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu#Yonca Evcimik
Her gün füze test ediyorlardı... Kan donduran uyarı Halk açlıktan ölecekHer gün füze test ediyorlardı... Kan donduran uyarı! Halk açlıktan ölecek#Kuzey Kore
Yeni dolandırıcılık yöntemi oldu... Uzmanlar çocuklar dahil herkesi uyardıYeni dolandırıcılık yöntemi oldu... Uzmanlar çocuklar dahil herkesi uyardı! #Squid Game
Dilara Bakan: Ben gülerek öleceğimDilara Bakan: Ben gülerek öleceğim#Dilara Bakan
HABERLERSpor Arena Haberleri Basketbol Haberleri

Cedi Osman 17 sayı attı, Cleveland kazandı

#NBA#Cedi Osman#Cleveland Cavaliers
Cedi Osman 17 sayı attı, Cleveland kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 102-101 kazandıkları Toronto Raptors maçında 17 sayı kaydetti.

Haberin Devamı

NBA'e 9 karşılaşmayla devam edildi. Cavaliers, son 1,5 dakikasına 5 sayı geride girdiği Raptors deplasmanından galibiyetle döndü.

Peş peşe 3. maçını kazanan Cavaliers'ta Darius Garland 21 sayı, 8 asist, Jarrett Allen 16 sayı, 15 ribaunt, Evan Mobley 18 sayı, 5 ribaunt ve kenardan oyuna giren Cedi Osman 17 sayı, 2 ribaunt, 2 asist üretti.

Raptors'ta O.G. Anunoby 23 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Fred VanVleet 18 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve Gary Trent 17 sayı, 6 top çalmayla oynadı.

- Warriors'tan Pelicans'a 41 sayı fark

Golden State Warriors, konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı 126-85 yenerek 8. karşılaşmasında 7. galibiyetini aldı.

Warriors'ta Jordan Poole 26 sayı, Stephen Curry 19 sayı, 6 asist ve oyuna sonradan dahil olan Gary Payton 17 sayı, 6 ribauntla galibiyetin mimarları oldular.
20 sayı, 15 ribauntla "double double" yapan Jonas Valanciunas ise Pelicans'ı ayakta tutmaya çalıştı.

- Sonuçlar

Detroit Pistons-Brooklyn Nets: 90-96
Orlando Magic-San Antonio Spurs: 89-102
Washington Wizards-Memphis Grizzlies: 115-87
Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers: 101-102
Milwaukee Bucks-New York Knicks: 98-113
Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers: 84-104
Sacramento Kings-Charlotte Hornets: 140-110
Golden State Warriors-New Orleans Pelicans: 126-85
Portland Trail Blazers-Indiana Pacers: 110-106

Haberle ilgili daha fazlası:
#NBA#Cedi Osman#Cleveland Cavaliers

BAKMADAN GEÇME!

Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, Neymar yıkıldı İnanmayı reddediyorum, reddediyorum

Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, Neymar yıkıldı! 'İnanmayı reddediyorum, reddediyorum'

#Neymar
Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

#Asgari Ücret
Ferhan Şensoy, Peranın yüzünü gösterdi

Ferhan Şensoy, Pera'nın yüzünü gösterdi

#Ferhan Şensoy