Cedevita Olimpija'nın ev sahipliğinde 7 Ekim'de oynanması planlanan karşılaşma, Slovenya ekibinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle karantina altında olması sebebiyle bugüne ertelenmişti. İki ekibin, D Grubu'nun 7. haftasında 11 Kasım Çarşamba günü Bursa'da karşılaşacak olmasından dolayı erteleme maçının da Bursa'da oynanmasına karar verilmişti.

Yaşanan sakatlıklar nedeniyle karşılaşmada 8 kişilik kadroyla mücadele eden Frutti Extra Bursaspor, Kadji'nin pota altından etkili oyunuyla 3. dakikayı 10-4 önde geçti. Birkan Batuk ve Munford'ın skor katkısıyla 7. dakikaya kadar skor üstünlüğünü koruyan (17-22) Bursaspor karşısında Cedevita Olimpija, Muric ve Ukic ile 8-0'lık seri yakaladı ve bitime 1 dakika kala skoru lehine çevirdiği (25-22) çeyreği 27-26 üstün tamamladı.

İkinci periyoda isabetli dış atışlarla başlayan Bursaspor, 12. dakikada tekrar skor üstünlüğünü yakaladı: 30-34. İki takımın da hücumda yüksek yüzdelerle oynadığı ilk devrede daha iyi oynayan Cedevita Olimpija, soyunma odasına 58-54 önde gitti.

Üçüncü periyotta Blazic ile etkili olan Slovenya temsilcisi, 24. dakikada farkı 7'ye (68-61) çıkardı. Dar rotasyonla oynayan Bursaspor karşısında kontrollü hücumlarla topu kullanan Cedevita Olimpija, final çeyreğine 85-76 üstün girdi.

Son periyotta yorgunlukların da kendisini göstermesiyle Frutti Extra Bursaspor oyundan iyice düşünce, Cedevita Olimpija parkeden 104-88 galip ayrıldı.

Cedevita Olimpija'da 33 sayı kaydeden Blazic, galibiyette önemli rol oynadı. Bursaspor'da ise Munford 25 sayı üretti.

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası - Cedevita Olimpija: 104 - Frutti Extra Bursaspor: 88

Salon: TOFAŞ



Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Sergio Silva (Portekiz), Arturas Sukys (Litvanya)

Cedevita Olimpija: Perry 15, Hopkins 10, Muric 9, Blazic 33, Brown 9, Radovic, Ukic 7, Hodzic, Jones 13, Marinkovic 8

Frutti Extra Bursaspor: Ömercan İlyasoğlu 6, Munford 25, Jones 12, Birkan Batuk 17, Kadji 13, Tevfik Akdamar 3, Ender Arslan, Oğuz Savaş 12

1. Periyot: 27-26

Devre: 58-54

3. Periyot: 85-76

5 faulle çıkan: 35.09 Marinkovic (Cedevita Olimpija)