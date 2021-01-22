Cebrail Karayel, Altay'a doğru! 1.5 yıllık anlaşma...

Ankaraspor’da profesyonel olan 26 yaşındaki sağ bek oyuncusunun siyah-beyazlı kulüple 1.5 yıllığına el sıkıştığı ileri sürüldü.

Mamak FK, Çankaya FK ve Şanlıurfaspor formalarını da terleten Cebrail, 2018-19 sezonunun ikinci yarısında bu yana Ankaragücü’nde görev alıyor.

Süper Lig’de toplam 23 karşılaşmaya çıkan savunma oyuncusu, 2’nci Lig’de 135, 3’üncü Lig’de ise 26 müsabakada oynadı.

Cebrail, bu sezon sadece 3 kez sarı-lacivertli formayı terletti.

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