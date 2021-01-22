Cebrail Karayel, Altay'a doğru! 1.5 yıllık anlaşma...
TFF 1’inci Lig’de ikinci yarıya iddialı girmeye hazırlanan Altay’ın Süper Lig ekibi Ankaragücü’nden Cebrail Karayel’le anlaştığı iddia edildi.
Ankaraspor’da profesyonel olan 26 yaşındaki sağ bek oyuncusunun siyah-beyazlı kulüple 1.5 yıllığına el sıkıştığı ileri sürüldü.
Mamak FK, Çankaya FK ve Şanlıurfaspor formalarını da terleten Cebrail, 2018-19 sezonunun ikinci yarısında bu yana Ankaragücü’nde görev alıyor.
Süper Lig’de toplam 23 karşılaşmaya çıkan savunma oyuncusu, 2’nci Lig’de 135, 3’üncü Lig’de ise 26 müsabakada oynadı.
Cebrail, bu sezon sadece 3 kez sarı-lacivertli formayı terletti.
250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle