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Futbol
İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 22.01.2021 - 11:43 | Son Güncelleme:

Cebrail Karayel, Altay'a doğru! 1.5 yıllık anlaşma...

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Cebrail Karayel, Altay'a doğru! 1.5 yıllık anlaşma...
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TFF 1’inci Lig’de ikinci yarıya iddialı girmeye hazırlanan Altay’ın Süper Lig ekibi Ankaragücü’nden Cebrail Karayel’le anlaştığı iddia edildi.

Ankaraspor’da profesyonel olan 26 yaşındaki sağ bek oyuncusunun siyah-beyazlı kulüple 1.5 yıllığına el sıkıştığı ileri sürüldü.

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Mamak FK, Çankaya FK ve Şanlıurfaspor formalarını da terleten Cebrail, 2018-19 sezonunun ikinci yarısında bu yana Ankaragücü’nde görev alıyor.

Süper Lig’de toplam 23 karşılaşmaya çıkan savunma oyuncusu, 2’nci Lig’de 135, 3’üncü Lig’de ise 26 müsabakada oynadı.

Cebrail, bu sezon sadece 3 kez sarı-lacivertli formayı terletti.

 

Cebrail Karayel, Altaya doğru 1.5 yıllık anlaşma...

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