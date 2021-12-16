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Çebi'den derbi öncesi antrenman ziyareti

#Beşiktaş#Fenerbahçe#Ahmet Nur Çebi
Çebiden derbi öncesi antrenman ziyareti

Spor Toto Süper Lig’in 17’nci haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.

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Nevzat Demir Tesisleri’nde U-19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Önder KaraveliWnin yönetiminde yapılan antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas, 5We 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile minik kale maç yapılan antrenman, taktik programının yer aldığı tam saha maçın ardından gerçekleştirilen şut çalışmasıyla sona erdi.

Antrenmanı başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ ile Taraftar ve Süleyman Seba ile Akatlar TesisleriWnden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bilgihan Sürmen de izledi.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

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