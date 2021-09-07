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Futbol
Haber Giriş: 07.09.2021 - 23:39 | Son Güncelleme:

Cebelitarık'ı 5 golle yenen Norveç, Türkiye'nin önüne geçti

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Cebelitarık'ı 5 golle yenen Norveç, Türkiye'nin önüne geçti

A Milli Takım'ın rakiplerinden Norveç, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçında Cebelitarık'ı 5-1 mağlup etti ve 13 puana yükseldi.

Maç öncesi üçüncü sırada yer alan Norveç, Cebelitarık'ı 5-1 mağlup ederek Türkiye'nin önünde ikinci sıraya yerleşti.

Norveç'in gollerini Kristian, Erling Haaland (3) ve Sörloth kaydetti.

Grubun diğer maçında Karadağ ile Letonya ise 0-0 berabere kaldı.

Türkiye, Hollanda'ya deplasmanda 6-1 mağlup olarak üçüncülüğe geriledi.

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