Cebelitarık - Türkiye maçı sonrası Kenan Karaman'dan EURO 2020 sözleri

EURO 2020 sonrası öz eleştiri yaptıklarını belirten Karaman, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Rakiplerimiz burada zorlandı hep. Maçın uzun bir süre 0-0 gideceğini biliyorduk. Penaltı kaçırdık ama pes etmedik. Zor bir zeminde oynadık. Suni çim, alışık değiliz. İkinci yarı daha düzgün oynamaya çalıştık, oyunu genişlettik. Böyle rakibi daha çok bozduk ve golü bulduk. Kimsenin şüphesi olmasın, EURO2020 en çok bizi üzdü, kendimizi çok sorguladık. Bu kadro buraya kadar getirdi, bu da unutulmasın. Tüm turnuvalara katılmak istiyoruz. Sadece önümüze bakarak başarılar kazanabiliriz." dedi.

Hollanda maçına moralli çıkmak adına önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Efecan Karaca, "Güzel bir galibiyet aldık ve Hollanda maçına moralli bir şekilde gidiyoruz. Penaltı pozisyonunda ayağıma darbe geldi ve net penaltıydı. Canı sağ olsun (Enes'in penaltı pozisyonu için). Bir sonraki penaltıyı gole çevirir." diye konuştu.