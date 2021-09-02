Cebelitarık Türkiye maçı ne zaman? A Milli Futbol Takımı deplasmana gidiyor

Dört maç sonunda ikinci beraberliğini alan ay-yıldızlı ekip, puanını 8'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Grubun diğer maçında Norveç ile Hollanda 1-1 berabere kaldı. Grupta Karadağ, Norveç ve Hollanda 7'şer puana sahip. Türkiye, gruptaki beşinci karşılaşmasını deplasmanda Cebelitarık ile oynayacak. İşte, Cebelitarık Türkiye maçı hakkında ayrıntılar...

Türkiye ile Cebelitarık arasında düzenlenecek Dünya Kupası eleme maçı 4 Eylül Cumartesi günü saat 21:45'de yapılacak. Maç, Cebelitarık'ta bulunan Victoria Stadyumu'nda olacak. Karşılaşma TRT 1 ekranından canlı olarak yayınlanacak.

Milliler, Cebelitarık karşılaşması için 2 Eylül Perşembe günü saat 15.00'de İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla İspanya'nın Malaga kentine yolculuk edecek. Kafile daha sonra buradan karayolu ile konaklama yapacağı Cadiz'deki So/Sotogrande Oteli'ne geçecek.

Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, 3 Eylül Cuma günü TSİ 20.30'da maçın oynanacağı Victoria Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Cebelitarık maçı öncesindeki son çalışma ise, TSİ 21.00'de statta gerçekleştirilecek.