CDPR çalınan kaynak kodları hakkında yeni bir gelişme yayınladı

Şubat 2021'de CD Projekt, Cyberpunk ve The Witcher oyun başlıklarıyla ilgili fikri mülkiyet verilerinin çalındığını duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde bilgisayar korsanlarının Electronic Arts için benzer bir darbesi bulundu. CDPR’ın bu konu hakkında yayınladığı yeni güncelleme ile mevcut ve eski çalışanları ile geçici çalıştırdıkları elemanlarının kişisel bilgilerinin sızdırıldığını ve şu anda internette dolaştığını açıkladı.

CD Projekt internet sitesinde yayınlanan gönderiye göre şirket “Polonya Genel Polis Merkezi de dahil olmak üzere uygun hizmetler için, uzmanlar ve kolluk kuvvetleri ağı ile birlikte.” çalışıyor ve Interpol ile Europol’dan yardım istediler.

CD Projekt'e göre, başlangıçta çalınan veriler arasında RedEngine geliştirme yazılımının kaynak kodu da vardı. Bu yazılım sayesinde yeni sürüm Witcher 3 geliştirilmekteydi. Aynı zamanda Cyberpunk ve Thronebreak: The Witcher Tales oyunları da bu yazılımı kullanıyor.

Bu çalınan bilgiler ilk olarak DarkWeb üstünde ortaya çıktı. 1 Milyon Dolar ile başlayan bir açık arttırmaya konuldu. Siber istihbarat firması Kela'ya göre, bu veriler daha sonra 7 milyon dolara satıldı, ancak daha fazla yayılması engellendi.

Bu ihlaller nadiren manşetlerde yer alsa da gerçek şu ki siber ihlaller sıklıkla meydana geliyor. Bu saldırılar kaçınılmaz derecede ve en büyük, en dikkate değer organizasyonları bile etkiler, bankalar dahil.

CD Projekt'in birçok aşamadan oluşan büyük ağ ve güvenlik yükseltmeleri yaptığı görülüyor. Bu aşamalar arasında belirli erişim hakları olan yeni bir hesap sisteminden, gelişmiş ve son sürüm antivirüs yazılımları kullanmaya kadar her türlü değişiklik bulunuyor.

CD Projekt, çalışanlarına ait özel verilerinin ihlali göz önüne alındığında, çalışanlarının gizliliğini korumak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirtti. Buna üçüncü parti çalışanları da dahil. Ayrıca, ihlalden sorumlu kişilere karşı harekete geçmeye hazır ve kararlı olduklarını da sözlerine eklediler.