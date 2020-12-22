CD Projekt Red’in liderliği oyunun geliştiricileri tarafından sorgulanıyor

Cyberpunk 2077’nin sorunlu çıkışı hem topluluk yöneticilerini hem de oyun geliştiricilerini oldukça hırpaladı. Yeni bir rapora göre oyunun geliştiricileri, CD Projekt Red yönetim takımının oyunun karşılaştığı sorunlar karşısındaki liderliğini sorguluyor.

Görünüşe göre ana sıkıntı ise geliştiricilerin yaşadığı zaman sıkıntısı ve kendilerinden beklenen bir şeyleri yetiştirmesi zor teslim tarihleri. Daha önceden de detaylı bir raporla açıklandığı üzere CDPR, çalışanlarına evden çalışmalarına rağmen hiç de iyi bir çalışma ortamı sunmuyor. Geliştiriciler, kendilerine verilen tarihler içinde istenen şeyleri yetiştirmek için çok fazla çalıştıklarını ve buna rağmen oyunda hâlâ bir sürü eksiklik olduğunu aktarıyor.

Pazarlama kampanyası boyunca oyuncuyu içine çeken, oynanabilir bir RPG oyunu sözü verilmişti. Oyun kötü olmasa da pek çok eksik ve hata oyuncuların tepkisini çekti. Eski konsollarda durum o kadar kötüydü ki Sony oyunu PlayStation Store’dan çekti. Diğer sistemlerdeki hata ve performans sorunları da tuz biberdi.

Bir kısım ise CDPR pazarlama aşamasında bu kadar söz vererek yüksek beklenti oluşturmasa durumun bu kadar kötü olmayacağını iler sürüyor. Benzer bir durum 2016 senesinde No Man’s Sky’da da yaşanmıştı.

Başarısız çıkışın faturası geliştirici ekibe dönerken aynı raporda çalışanların yorgun ve kızgın olduğu söyleniyor. Tüm bunların yanında CDPR farklı davalarla ve sorunlarla da ilgileniyor.