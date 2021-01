CD Projekt Red kurucu ortağı özür diledi

Uzun süre beklenen Cyberpunk 2077’nin çıkması üstünden bir aydan uzun bir süre geçti. Çıktığı hafta oyun büyük ölçüde negatif yorum aldı. Oyun topluluğunun tepkisi, CD Projekt RED tarafından özür gelmesi ve iade seçeneği sunması gibi aksiyonlar aldırdı. Geçtiğimiz gün ise şirketin kurucu ortağı Marcin Iwiński, kameralar karşısına çıkarak oyunculardan Cyberpunk 2077’nin başarısızlığı ve beklentileri karşılayamamış olması sebebiyle özür diledi. Oyunculara oyunu geliştirme sürecinde izlenecek detaylı yol haritası yayımlayacaklarının sözünü verdi.

Dear gamers,

Below, you’ll find CD PROJEKT’s co-founder’s personal explanation of what the days leading up to the launch of Cyberpunk 2077 looked like, sharing the studio’s perspective on what happened with the game on old-generation consoles. pic.twitter.com/XjdCKizewq