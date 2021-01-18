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eSpor
Haber Giriş: 18.01.2021 - 13:07 | Son Güncelleme:

CD Projekt Red kurucu ortağı özür diledi

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CD Projekt Red kurucu ortağı özür diledi
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CD Projekt Red’in kurucu ortağı Marcin Iwiński, kameralar karşısına geçerek oyunculardan özür diledi.

Uzun süre beklenen Cyberpunk 2077’nin çıkması üstünden bir aydan uzun bir süre geçti. Çıktığı hafta oyun büyük ölçüde negatif yorum aldı. Oyun topluluğunun tepkisi, CD Projekt RED tarafından özür gelmesi ve iade seçeneği sunması gibi aksiyonlar aldırdı. Geçtiğimiz gün ise şirketin kurucu ortağı Marcin Iwiński, kameralar karşısına çıkarak oyunculardan Cyberpunk 2077’nin başarısızlığı ve beklentileri karşılayamamış olması sebebiyle özür diledi. Oyunculara oyunu geliştirme sürecinde izlenecek detaylı yol haritası yayımlayacaklarının sözünü verdi.

“Bilgisayar oyunculardan pozitif dönüş alamıza rağmen Cyberpunk 2077’nin konsol versiyonunda istediğimiz kalite standartlarını tutturamadık.” Çalışanların ve geliştiricilerin oyunun tamamlanmadan yayımlanmasından suçlu tutulmamaları gerektiğini, son kararı verenin kendisi ve yönetim kurulu üyeleri olduğunu söyledi. Böyle bir şeyin olmasını beklemediklerini, ancak bu sonucun sorumluluğunu alarak müşterilerinin güvenini tekrar kazanmak için çalışacaklarını belirtti.

Sürecin şirket içinde nasıl işlediğini anlattıktan sonra şu an için sadece 3 hotfix çıktığını ancak ana hedeflerinin bug ve çökmeleri tamamen ortadan kaldırmak olduğunu söyledi. Bu süreçte belirli aralıklar büyüklü küçüklü yamaların geleceğinin bilgisi verildi.

Kurulduğundan beri oyuncularıyla direkt ve dürüst iletişimin temel ilkelerinden biri olduğunu söyleyerek kameralar karşısına geçip durumu şirketin içinden anlatıp oyunun durumunu iyileştirmek için izleyecekleri yol haritası oyunun sosyal medya hesabı üstünden paylaşan Iwiński, Cyberpunk 2077 oyuncularından olumlu yorumlar aldı.

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