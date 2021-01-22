CD Projekt Red, kendisine açılan davaları doğruladı

Son zamanlarda adından sıkça bahsettiren ünlü oyun geliştirme şirketi Cyberpunk 2077’nin sorunlu çıkışıyla ilgili olarak yatırımcıları temsil eden bir hukuk firmasının kendilerine dava açtığını doğruladı. Açılan davanın sebebi olarak ise oyunun PlayStation 4 ve Xbox One’daki performans sorunu ve iadeleri olduğu da yine şirket tarafından doğrulandı.

CD Projekt Red’e karşı aynı sebeple açılan ikinci dava geçtiğimiz hafta stüdyonun geliştiriciler için bilgi sağlayan sitesinden paylaşıldı. İkinci davanın da ilk davayla konusu ve kapsamı dâhil içeriğinin aynı olduğuna değinildi. İlk dava ise Noel gününde farklı bir şirket tarafından duyurulmuştu. Suçlamalarda ise oyun geliştirici stüdyonun yatırımcıları oyunun durumu hakkında yanlış yönlendirerek zarara uğratması sebebiyle federal yasaları çiğnediği ileri sürülmüştü.

CD Projekt ise ikinci davanın ardından bu iddialara karşı kendilerini savunmak için güçlü bir eylemde bulunacaklarını açıkladı. Ancak tarafların birbirinden ne kadar tazminat talep ettiğine dair herhangi bir bilgi henüz yok.