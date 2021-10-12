ÇBK Mersin'in hedefi Mersin'e ilk Avrupa kupasını getirmek

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ÇBK Mersin'in hedefi Mersin'e ilk Avrupa kupasını getirmekBelarus'un başkenti Minsk'te, BC Horizont Minsk'e karşısında oynanacak maç ÇBK Mersin adına sezonun ilk resmi maçı olacak.



Yeni sezon öncesinde açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Serdar Çevirgen, "2021-22 sezonunda yarışacağımız 3 kulvar var. Bunlar, Kadınlar Basketbol Süper Ligi, EuroCup ve Türkiye Kupası. Bu üç kupanın da en iddialı ekibiyiz ve umuyorum ki özellikle EuroCup'ı kazanarak şehrimiz Mersin'e ilk Avrupa kupasını getireceğiz…" dedi.