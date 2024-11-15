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ÇBK Mersin’e büyük destek

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#ÇBK Mersin#Sponsorluk#BASKETBOL
ÇBK Mersin’e büyük destek
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2024 14:52

Kadınlar EuroLeague'de üst üste 2 kez Final Four'a yükselen ÇBK Mersin yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza attı.

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Kadınlar Euroleague’de üst üste 2 kez Final Four oynayan ÇBK Mersin, Arbella Makarna ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Servet Tazegül Spor Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Mersin Gençlik Spor İl Müdürü Göksün Öz ile birlikte, Arbella Makarna Yönetim Kurulu Üyesi Mert Hazar ve ÇBK Mersin Yönetim Kurulu Üyesi Soner Serttaş katıldı. Arbella Makarna’nın ÇBK Mersin Basketbol Takımı’nda forma göğüs sponsoru olacağı açıklandı.

Arbella Makarna Yönetim Kurulu Üyesi Mert Hazar, “Arbella Makarna olarak her daim gerek amatör branşlarda gerekse profesyonel kadın sporcularımıza destek verdik, vermeye de devam edeceğiz. Geçmiş yıllarda da aynı desteklerde bulunduk. İnşallah markamız Çukurova Basketbol Kulübü’ne güç verir. Bu sene şampiyonluğu ve Avrupa kupasını şehrimize getirmeye imkan tanır. Hepimize şimdiden başarılar diliyorum” sözlerini kaydetti.

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ÇBK Mersin Yönetim Kurulu Üyesi Soner Serttaş da bu sezon hedeflerinin tüm kupaları müzelerine taşımak olduğunu ve bu yolda kendilerine destek olan Arbella Makarna’ya teşekkür ettiğini belirterek, “Bu destekler bizim gibi kulüpler için gerçekten çok önemli. Mersin adını basketbolla duyurmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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#ÇBK Mersin#Sponsorluk#BASKETBOL

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