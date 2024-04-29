ÇBK Mersin'den altyapıya yatırım! "Bütçe 18-19 milyon TL civarı..."

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ÇBK Mersin Genel Koordinatörü Ender Ünlü, bir yandan Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele ederken, diğer yandan da altyapıya önem verdiklerini söyledi.

Bütçelerinin büyük kısmını altyapının oluşturduğunu belirten Ünlü, "Şu an Türkiye ve Avrupa'da bizim kadar altyapıya yatırım yapan ya da bütçe ayıran takım olduğunu düşünmüyorum. Bu sezon sadece altyapıya ayırdığımız bütçe 18-19 milyon TL civarı" diye konuştu.

Yaklaşık 5 yıl önce altyapıya yatırım yapmaya başladıklarının altını çizen Ender Ünlü, "Yaklaşık 5 yıl önce sıfırdan aldığımız oyuncular şu an Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde (TKBL), Basketbol Gençler Ligi'nde (BGL) mücadele ediyorlar. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde A takımda görmeye başlayacaksınız. Altyapı kategorilerinin hepsinden milli takımlarda oyuncularımız var. Zaten biz bunu 5 yıl önce altyapımızı ilk kurduğumuzda söylemiştik, 'Bu oyuncular 6-7 yıl sonra A takım seviyesine geldiklerinde A milli takımın en az 5-6 oyuncusu ÇBK Mersin altyapısında yetişen oyunculardan olacak' demiştik" ifadelerini kullandı.



"Yetenekli oyuncuları bünyemize katıyoruz"

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Türkiye'yi tarayarak tespit ettikleri yetenekli oyuncuları bünyelerine kattıklarını ifade eden Ünlü, "Onlara burslu kolejler sağlıyoruz, servislerini, yeme içmelerini, yatmalarını ve tesislerimizde antrenman yapmalarını sağlıyoruz. Hem okul takımlarında, hem kulüp takımlarımızda bu oyuncularımızla birlikte mücadele ediyoruz. Şu an U14 takımımız Sinop'ta finallere kaldı. Onlardan Türkiye şampiyonluğu bekliyoruz. U18 Türkiye Şampiyonası Mersin'de yapılacak. Hep birlikte orada da U18 Türkiye Şampiyonu olmak için mücadele edeceğiz. BGL'de yarı finale kaldık. Fenerbahçe ile oynayacağız. Onda da inşallah yine şampiyonluk ipini göğüsleyeceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Tüm kulvarlarda başarıya imza atmaya çalıştıklarını, ancak asıl amaçlarının altyapıdan oyuncular yetiştirmek olduğunu belirten Ender Ünlü, "Yalnız şunun altını çok kalın ve kırmızı bir çizgiyle çizmek istiyorum. Kulüp başkanımız Serdar Çevirgen, hiçbir zaman altyapıdaki hocalarımıza ve teknik heyete 'Maç kazanın' dememiştir. Söylediği tek şey, 'Maçın skoru benim için önemli değil, buradan kaç oyuncu çıkarabileceğiz?' olmuştur. Tabii ki çalıştığınız zaman, bunları bir araya getirdiğiniz zaman otomatik olarak skor da yanında geliyor" diye konuştu.