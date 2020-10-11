MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'da Ceyhun Yıldızoğlu dönemi sona erdi
GeriBasketbol ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'da Ceyhun Yıldızoğlu dönemi sona erdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
Haber Giriş: 11.10.2020 - 19:20 | Son Güncelleme:

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'da Ceyhun Yıldızoğlu dönemi sona erdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'da Ceyhun Yıldızoğlu dönemi sona erdi
Abone Olgoogle-news

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı anlaşmaya vararak yolları ayırma kararının alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"2018-2019 sezonundan beri birlikte çalıştığımız, bu süreçte Avrupa'da ve ligdeki başarılarımızda büyük emekleri olan sayın Ceyhun Yıldızoğlu'na Çukurova Basketbol organizasyonu olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kararın hem kulübümüz hem de sayın Ceyhun Yıldızoğlu için hayırlı olmasını diliyor, hocamıza kariyerinin geri kalan kısmında başarılılar diliyoruz."

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle