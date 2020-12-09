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Basketbol
AA
Haber Giriş: 09.12.2020 - 19:13 | Son Güncelleme:

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor 95-97 Galatasaray

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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor 95-97 Galatasaray
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u 97-95 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Ziya Özorhon, Halil Erkoç, Yiğit Emre Şimşek

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Manolya Kurtulmuş 17, Fatmanur Karakaş 2, Iagupova 34, Anigwe 12, Naumenko 10, Gökşen Fitik 18, İlayda Güner 2, Feride Şevval Akalan

Galatasaray: Asena Yalçın 17, Williams 26, Sude Yılmaz, Steinberga 12, Russell 12, Pelin Derya Bilgiç 12, Holingsvorth 10, Mısra Albayrak 3, Hruscakova
5

1. Periyot: 28-24

Devre: 55-44

3. Periyot: 69-70

5 faulle çıkanlar: 26.34 Asena Yalçın, 34.15 Sude Yılmaz, 30.47 Steinberga, 38.49 Holingsvorth (Galatasaray)

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