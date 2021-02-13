ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 86 - OGM Ormanspor: 89
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında OGM Ormanspor, normal süresi 80-80 biten maçın uzatmalarında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u 89-86 yendi.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 86 - OGM Ormanspor: 89
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Mehmet Keseratar, Tolga Edis, Burak Yılmaz
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Feride Şevval Akalan 12, Melis Talay, Gökşen Fitik 16, İlayda Güner 12, Anigwe 22, Manolya Kurtulmuş 18, Fatnamur Karakaş 4, Yeliz Doğan 2
OGM Ormanspor: Robinson 22, Williams 21, Şerife Alperi Onar 21, Meltem Avcı 6, Damla Gezgin 6, Nilay Kartaltepe, Sinem Ataş 9, Nazlı Bircan Gökdemir 4
1. Periyot: 26-24
Devre: 37-47
3. Periyot: 59-63
Normal süre: 80-80
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