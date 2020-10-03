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Basketbol
AA
Haber Giriş: 03.10.2020 - 18:29 | Son Güncelleme:

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor 81-63 BOTAŞ

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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor 81-63 BOTAŞ
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, sahasında BOTAŞ'ı 81-63 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Ziya Özorhon, Halil Erkoç, Sedef Yarıcı

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Manolya Kurtulmuş 10, Gökşen Fitik 6, Iagupova 28, İlayda Güner 4, Naumenko 9, Feride Şevval Akalan 5, Melis Talay, Yeliz Doğan 1, Nurat Tutsak 2, Anigwe 16

BOTAŞ: Williams 14, Ayşe Cora 4, Bahar Çağlar 7, Tilbe Şenyürek 10, Işıl Alben 19, Büşra Akbaş 9, Hatice Pelin Gülçiçek, Marina Bas

1. Periyot: 22-18

Devre: 43-33

3. Periyot: 64-47

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