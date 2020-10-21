MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor 76-67 Çankaya Üniversitesi
GeriBasketbol ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor 76-67 Çankaya Üniversitesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
Haber Giriş: 21.10.2020 - 18:41 | Son Güncelleme:

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor 76-67 Çankaya Üniversitesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor 76-67 Çankaya Üniversitesi
Abone Olgoogle-news

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, sahasında Çankaya Üniversitesi'ni 76-67 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Kaan Büyükçil, Emre Şimşek, Anıl Veziroğlu

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Manolya Kurtulmuş 16, Gökşen Fitik 1, Iagupova 28, Anigwe 15, Naumenko 13, Feride Şevval Akalan 3, Melis Talay, Nuran Tutsak, İlayda Güner

Çankaya Üniversitesi: Zellous 24, White 11, Gizem Yavuz 5, Bahar Öztürk 8, Warley 13, Özge Karataş 2, Niray Sena Aral 4,

1. Periyot: 15-22

Devre: 28-37

3. Periyot: 49-52

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle