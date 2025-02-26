ÇBK Mersin, Valencia Basket'i farklı mağlup etti!

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ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Euroleague yarı final rövanş maçında, İspanyol ekibi Valencia Basket'i 92-77 mağlup etti.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Viola Györgyi (Norveç), Silvia Marziali (İtalya), Kirile Tvauri (Gürcistan)
ÇBK Mersin: Howard 18, Fauthoux 7, Carleton 12, Araujo 16, Johannes 21, Anderson 7, Diallo 2, Asena Yalçın, Pelin Bilgiç 3, Sinem Ataş 6
Valencia Basket: Fingall 9, Romero 11, Fiebich 16, Lagupova 11, Alexander 12, Mavunga 10, Torrens 5, Casas, Vitola, Turner 3
1. Periyot: 21-15 (ÇBK Mersin lehine)
Devre: 41-34 (ÇBK Mersin lehine)
3. Periyot: 66-60 (ÇBK Mersin lehine)