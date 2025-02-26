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ÇBK Mersin, Valencia Basket'i farklı mağlup etti!

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#FIBA Kadınlar Euroleague#ÇBK Mersin#Valencia Basket
ÇBK Mersin, Valencia Basketi farklı mağlup etti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 22:08

FIBA Kadınlar Euroleague yarı final rövanş maçında, ÇBK Mersin sahasında İspanyol Valencia Basket'i 92-77 yendi. ÇBK Mersin, deplasmanda oynadığı ilk maçta rakibine 89-57'lik skorla mağlup olmuştu.

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ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Euroleague yarı final rövanş maçında, İspanyol ekibi Valencia Basket'i 92-77 mağlup etti.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Viola Györgyi (Norveç), Silvia Marziali (İtalya), Kirile Tvauri (Gürcistan)

ÇBK Mersin: Howard 18, Fauthoux 7, Carleton 12, Araujo 16, Johannes 21, Anderson 7, Diallo 2, Asena Yalçın, Pelin Bilgiç 3, Sinem Ataş 6

Valencia Basket: Fingall 9, Romero 11, Fiebich 16, Lagupova 11, Alexander 12, Mavunga 10, Torrens 5, Casas, Vitola, Turner 3

1. Periyot: 21-15 (ÇBK Mersin lehine)

Devre: 41-34 (ÇBK Mersin lehine)

3. Periyot: 66-60 (ÇBK Mersin lehine)

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#FIBA Kadınlar Euroleague#ÇBK Mersin#Valencia Basket

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