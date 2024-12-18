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ÇBK Mersin rahat kazandı

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#FIBA Kadınlar Euroleague#ÇBK Mersin#Sporanasayfa
ÇBK Mersin rahat kazandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 22:41

FIBA Kadınlar Euroleague E Grubu'nda ÇBK Mersin, 2. turun ikinci maçında İtalya'nın Beretta Famila Schio takımını 86-52 yendi.

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FIBA Kadınlar Euroleague ikici etap ikinci haftasında, ÇBK Mersin sahasında İtalya'nın Famila Schio takımını 86-52'lik skorla mağlup etti.

Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Yasmina Alcaraz (İspanya), Zoran Mitrovski (Kuzey Makedonya), Mladen Lucic (Karadağ)
ÇBK Mersin: Howard 26, Anderson 13, Fauthoux 10, Rupert 20, Samuelson 3, Thornton, Araujo 5, Sinem Ataş 5, Pelin Bilgiç 2, Asena Yalçın 2, Derin Yaya
Famila Schio: Salaun 4, Dojkic 11, Andre 8, Keys 6, Laksa 11, Juahsz 4, Verona 5, Panzera, Bestagno 3, Zanardi
1. Periyot: 23-8 (ÇBK Mersin lehine)
Devre: 47-17 (ÇBK Mersin lehine)
3. Periyot: 65-37 (ÇBK Mersin lehine)

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#FIBA Kadınlar Euroleague#ÇBK Mersin#Sporanasayfa

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