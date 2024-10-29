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ÇBK Mersin evinde kazandı

Güncelleme Tarihi:

#Basketbol#ÇBK Mersin#Bourges
ÇBK Mersin evinde kazandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2024 20:46

ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Euroleague'in dördüncü haftasında konuk ettiği Fransa'nın Bourges takımını 80-76 yendi.

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FIBA Kadınlar Euroleague'in dördüncü haftasında ÇBK Mersin, sahasında karşılaştığı Fransa'nın Bourges takımını 80-76 mağlup etti.

Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Martina Fanfara (Slovakya), Ewa Matuszewska (Polonya)
ÇBK Mersin: Natasha Howard 29, Yvonne Anderson 20, Maria Araujo 5, Marine Johannes 7, Karlie Samuelson 8, Marine Fauthoux 9, Sinem Ataş, İlayda Güner 2
Borgues: Amy Okonkwo 7, Morgan Green 4, Pauline Astier 16, Kariata Diaby 18, Artemis Spanou 9, Ana Maria Filip 4, Laetitia Guapo 10, Alix Duchet 8
1. Periyot: 21-12 (ÇBK Mersin lehine)
Devre: 39-40 (Borgues lehine)
3. Periyot: 62-60 (ÇBK Mersin lehine)

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#Basketbol#ÇBK Mersin#Bourges

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