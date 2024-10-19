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ÇBK Mersin deplasmanda kazandı

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#ÇBK Mersin#Danilos Pizza#Basketbol
ÇBK Mersin deplasmanda kazandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2024 18:39

ÇBK Mersin, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Danilos Pizza'yı 97-77 mağlup etti.

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında ÇBK Mersin, deplasmanda Danilos Pizza'yı 97-77 yendi.

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Alper Gökçebel, Abdullah Koputan, Hasan Ok

Danilos Pizza: Henderson 14, Gizem Mürüvet Uca 6, Hande Çelebi 9, Deniz Aygül 2, Yağmur Bul 5, Louis 12, Mompremier 12, Palenikova 17, Aysude Yıldıztekin

ÇBK Mersin: Anderson 18, Magarity 25, Feride Şevval Akalan 1, Eslem Güler, Derin Yaya 3, Sinem Ataş 7, Rupert 15, Şuğranur Hatice Sönmez, Marine 22, İlayda Güner 6

1. Periyot: 25-23

Devre: 43-49

3. Periyot: 63-77

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#ÇBK Mersin#Danilos Pizza#Basketbol

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