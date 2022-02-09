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Çaykur Rizesporun yeni transferi Ponck: Hazırım

#Rizespor#Ponck#Süper Lig
Çaykur Rizesporun yeni transferi Ponck: Hazırım

Çaykur Rizespor’un yeni transferi Carlos Ponck, "Antrenmanlarımı yaptım, hazırım. Hocamız görev verirse tabii ki elimden gelenin en iyisini yapacağım dedi.

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 25inci haftasında 11 Şubat Cuma günü deplasmanda Altay’a konuk olacak Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Mehmet Cengiz Sosyal Tesislerinde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen idman, ısınma hareketleri ile başlayıp 5e 2 top kapma çalışmalarıyla sürdü. Taktik çalışma ve çift kale maç ile son bulanan antrenmana sakatlığı bulunan Gökhan Akkan katılmazken, son transfer Papiss Cisse takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Yeşil mavili takımın ara transfer döneminde renklerine bağladığı savunma oyuncusu Carlos Ponck "Tesisimiz gerçekten çok güzel. Geldiğim ilk andan beri takım arkadaşlarım tarafından çok güzel karşılandım. Daha ilk günden kendimi evimdeymiş gibi hissettim diyebilirim. Dağları, yeşillikleri, denizi benim yaşadığım ülkeyle aslında benziyor. Buraya gelmeden önce antrenmanlarımı yaptım, hazırım. Hocamız görev verirse tabii ki elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.

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#Rizespor#Ponck#Süper Lig

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