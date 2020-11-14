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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.11.2020 - 17:46 | Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor'un Antalya kampı sona erdi

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Çaykur Rizespor'un Antalya kampı sona erdi
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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Antalya kampını tamamladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Antalya'da değerlendirerek 5 Kasım'da kampa giren Karadeniz ekibi, Belek'teki son idmanını gerçekleştirdi.

Futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından 5'e pas 2 oyunu oynadı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Çaykur Rizespor kafilesinin, akşam saatlerinde uçakla Rize'ye dönmesi planlanıyor.

Ligde 11 puanla 7. sırada bulunan Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak

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