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Çaykur Rizesporlu Papanikolaou ameliyat edilecek

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#Çaykur Rizespor#Papanikolaou#Ameliyat
Çaykur Rizesporlu Papanikolaou ameliyat edilecek
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2025 17:07

Çaykur Rizespor'da forma giyen Papanikolaou'nun 8 Mart Cumartesi günü ameliyat edilmesine karar verildi.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen Papanikolaou'nun ameliyat edileceği açıklandı.

Rizespor Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, Papanikolaou'nun 22 Şubat Cumartesi günü oynanan Reeder Samsunspor maçında sakatlanarak oyundan çıktığını hatırlattı.

Sağ omuzunda eklem zorlanması tanısı konulan oyuncunun 8 Mart Cumartesi günü ameliyat edilmesine karar verildiğini anlatan Türüt, oyuncunun yeşil sahalara dönüşünün 8-12 haftayı bulabileceğini kaydetti.

 

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#Çaykur Rizespor#Papanikolaou#Ameliyat

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