Çaykur Rizesporlu Milan Skoda'dan Muslera'ya mesaj

Skoda, sosyal medya hesabından Muslera'ya yazdığı paylaşımda, Çaykur Rizespor-Galatasaray müsabakasının 15. dakikasında, çarpıştığı Uruguaylı kalecinin tibia ve fibula kemiklerinde kırık oluşmasının kendisini derinden etkilediğini belirtti.

I'm feel sorry about what happened, I'm really sorry. I sincerely hope that you will recover as soon as possible and you will be back healthy on the pitch . Winning was important to us, but I would trade it for your health. @1_Muslera_25 pic.twitter.com/rLvHKSjal4

— Milan Škoda (@skodak21) June 15, 2020

Olanlar için çok üzgün olduğunu vurgulayan Skoda, "Gerçekten çok üzgünüm. En kısa zamanda canı gönülden iyileşmeni ve sahaya sağlıklı şekilde dönmeni diliyorum. Kazanmak bizim için önemliydi ama senin sağlığına değişirdim." ifadelerini kullandı.

