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GeriFutbol Çaykur Rizesporlu Milan Skoda'dan Muslera'ya mesaj
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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.06.2020 - 12:12,Son Güncelleme:

Çaykur Rizesporlu Milan Skoda'dan Muslera'ya mesaj

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Çaykur Rizesporlu Milan Skoda'dan Muslera'ya mesaj
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Çaykur Rizespor'un Çek forveti Milan Skoda, Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile oynanan maçta girdiği ikili mücadele sonucu bacağı kırılan Fernando Muslera için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Skoda, sosyal medya hesabından Muslera'ya yazdığı paylaşımda, Çaykur Rizespor-Galatasaray müsabakasının 15. dakikasında, çarpıştığı Uruguaylı kalecinin tibia ve fibula kemiklerinde kırık oluşmasının kendisini derinden etkilediğini belirtti.

I'm feel sorry about what happened, I'm really sorry. I sincerely hope that you will recover as soon as possible and you will be back healthy on the pitch . Winning was important to us, but I would trade it for your health. @1_Muslera_25 pic.twitter.com/rLvHKSjal4

Olanlar için çok üzgün olduğunu vurgulayan Skoda, "Gerçekten çok üzgünüm. En kısa zamanda canı gönülden iyileşmeni ve sahaya sağlıklı şekilde dönmeni diliyorum. Kazanmak bizim için önemliydi ama senin sağlığına değişirdim." ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizesporlu Milan Skodadan Musleraya mesaj

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