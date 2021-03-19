Çaykur Rizespor'dan olay Galatasaray paylaşımı! "Ne oldu balonlara?"

TT Stadı'nda Galatasaray'ı 4-3 mağlup eden Çaykur Rizespor, maçın hemen sonrasında Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sarı kırmızılıların 2019 yılındaki paylaşımına gönderme yaptı.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Galatasaray'ın 2019 yılındaki paylaşımını harfiyen kopyalayan Rizespor, "4-3 yendik!" notunu düştü.

G.SARAY 2019'DA PAYLAŞMIŞTI

11 Mayıs 2019'da Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında 3-2 öne geçtiğinde bu tweet atılmıştı.

Galatasaray'ı ti'ye alan bu mesajın ardından paylaşımlarını sürdüren Karadeniz ekibi, soyunma odasından galibiyet fotoğrafını paylaşıp "İstanbul'da 21 ATMACA VAR!" notunu düştü.

"TÜM HAVALARI SÖNDÜ!"

Paylaşımlarını sürdüren Çaykur Rizespor, TT Stadı'ndaki maç sonucunu gösteren skorbordu paylaşıp, "Ne oldu balonlara? Tüm havaları söndü!" notunu düştü.

🎈 Ne oldu balonlara? Tüm havaları söndü! pic.twitter.com/JVTcRR7vyV — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) March 19, 2021

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın gollerini DeAndre Yedlin, Emre Akbaba ile Çaykur Rizesporlu Yassine Meriah kendi kalesine atarken, Karadeniz ekibinin gollerini ise Braian Samudio, Fernando Boldrin, Milan Skoda ve Fernando Andrade kaydetti.

Galatasaray bu sonuçla ligde 31. haftayı 61 puanla geçerken, Çaykur Rizespor ise puanını 34'e yükseltti.

SAHASINDA 11 MAÇ SONRA YENİLDİ

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında 11 maç aradan sonra mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, Çaykur Rizespor karşılaşmasından önce Türk Telekom Stadı'nda oynadığı 11 maçın 8'ini kazanıp, 3'ünde berabere kalmıştı.

Galatasaray, sahasında bu sezon ikinci kez maç kaybetti.

İLK GOLÜ YEDİĞİ 7 MAÇTA DA GALİBİYET GÖREMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon ilk golü yediği 7 karşılaşmada da galibiyete ulaşamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, ilk golü yediği maçlarda Kasımpaşa'ya 1-0, Fatih Karagümrük'e 2-1, İttifak Holding Konyaspor'a 4-3, Beşiktaş'a 2-0, MKE Ankaragücü'ne 2-1 ve Çaykur Rizespor'a 4-3 yenilirken, Demir Grup Sivasspor ile de 2-2 berabere kaldı.

GALATASARAY STOPERLERİNDEN BÜYÜK HATALAR

Çaykur Rizespor, maçın ilk yarısındaki iki golünü de Galatasaray stoperleri Christian Luyindama ve Marcao'nun yaptığı hatalar sonucunda buldu.

Konuk takımın ilk golünde, savunmada Luyindama'nın kontrol edemediği topu kapan Samudio ceza sahasında kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlarla buluşturdu.

Karadeniz ekibinin ikinci golünde ise yine savunmada Marcao'nun sektirdiği topu kontrol eden Boldrin, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Bu arada Luyindama ve Marcao, maçta gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü. İki futbolcu da ligde gelecek hafta deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

YEDLİN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Galatasaraylı futbolcu DeAndre Yedlin, karşılaşmada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

ABD'li futbolcu, maçtaki ilk sarı kartını 52. dakikada ceza sahasında topa elle müdahale ettiği ve penaltıya neden olduğu pozisyonda, ikinci kartını ise Michalak'a yaptığı faul sonrası 79. dakikada gördü.

Maçın hakemi Volkan Bayarslan, itirazları nedeniyle Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e de sarı kart gösterdi.

ARDA TURAN, LİGDE 200. MAÇINA ÇIKTI

Karşılaşmanın ikinci yarısında Gedson Fernandes'in yerine oyuna dahil olan Arda Turan, Süper Lig'de 200. maçına çıktı.

Tecrübeli futbolcu, lig kariyerinde Galatasaray'ın yanı sıra Manisaspor ve Medipol Başakşehir formalarını giydi.

Süper Lig'de bir kez şampiyonluk sevinci yaşayan Arda Turan, toplamda 35 gol attı.

SKODA'DAN MUSLERA'YA ÇİÇEK

Çaykur Rizesporlu futbolcu Milan Skoda, müsabaka öncesinde Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'ya çiçek verdi.

Süper Lig'de geçen sezon Rize'de oynanan Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında Skoda'nın içinde yer aldığı pozisyonda ayağı kırılan Muslera, yaklaşık 7 ay sahalardan uzak kalmıştı.

BÜLENT UYGUN İLE 2'DE 2 YAPTI

Çaykur Rizespor, ligin 30. haftasında göreve başlayan teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde çıktığı iki maçı da kazandı.

Ligde geçen hafta evinde Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, bu hafta da Galatasaray deplasmanından üç puan çıkardı.

Bu haftaya kadar ligin deplasmandaki en az puan toplayan takımı konumundaki Çaykur Rizespor, dış sahada ikinci galibiyetini aldı.

GÖKHAN AKKAN SAKATLANDI

Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan, belinden yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.

Tecrübeli kalecinin yerine karşılaşmanın 72. dakikasında Tarık Çetin oyuna dahil oldu.

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