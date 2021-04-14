Çaykur Rizespor'dan kaçan Mehdi Taremi, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Chelsea'ya inanılmaz gol...

Spor Arena Detay - UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında İngiliz temsilcisi Chelsea ile Portekiz ekibi Porto karşı karşıya geldi.

Koronavirüs kısıtlamaları kapsamında Estadio Ramón Sánchez Pizjuán'da oynanan mücadelede rakibine 1-0 mağlup olan Chelsea, ilk maçı 2-0 kazanmış olmasının avantajıyla adını yarı finale yazdırdı.

MEHDI TAREMI'DEN İNANILMAZ GOL

Chelsea karşısında mutlak gole ihtiyacı olan Porto, aradığı golü 90+3. dakikada bulabildi. İranlı yıldız futbolcu Mehdi Taremi, maçın son dakikasında sağ kanattan gelişen atakta inanılmaz bir gole imza attı.

Nanu'nun sağ kanattan kesti ortaya iyi yükselen yetenekli futbolcu, ceza sahası içinde çektiği jeneriklik rövaşata ile Chelea kalecisi Édouard Mendy'i mağlup ederek ağları sarsmayı başardı ve maçın skorunu belirledi: 0-1.

YEDİ YIL SONRA BİR İLK

Alınan bu sonucun ardından İngiliz temsilcisi, yedi yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde tur atlama başarısı gösterdi. Thomas Tuchel'in öğrencileri, Devler Ligi'ndeki yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı.

Chelsea'nin yarı finaldeki rakibi Real Madrid - Liverppol eşleşmesinin tur atlayanı olacak.

JUVENTUS MAÇINDA DA GÜNDEM OLMUŞTU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto'nun sahasında Juventus'u 2-1 mağlup ederek çeyrek final için önemli bir avantaj yakaladığı geceye İranlı futbolcu Mehdi Taremi damga vurmuştu.

Maçın henüz 61. saniyesinde Juventus savunmasının yaptığı hatadan faydalanarak takımını 1-0 öne geçiren Mehdi Taremi, galibiyetin önemli aktörlerinden olmuştu. 28 yaşındaki futbolcu ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde ilk gol sevincini yaşadı.

TÜRK FUTBOLSEVERLER YAKINDAN TANIYOR

Chelsea maçında attığı golle geceye damga vuran Mehdi Taremi, Türk futbolseverler için yabancı bir isim değil. Deneyimli santrfor, 2016-2017 sezonunda Çaykur Rizespor'a transfer olmasıyla ve sonrasında yaşanan süreçle ülkemizde gündem olmuştu.

NELER OLMUŞTU?

Çaykur Rizespor'un 2016-2017 sezonu başında transfer ettiği Mehdi Taremi, Rize ekibi ile bir süre antrenmana çıktıktan sonra eski takımının taraftarlarının geri dönmesi için kendisi ve ailesini baskı altına aldığını iddia etmiş ve kulüpten izin almadan Türkiye'den ayrılmıştı.

Çaykur Rizespor ile imzaladığı sözleşme şartlarını yerine getirmeden adeta kaçan Mehdi Taremi, ülkesinin takımlarından Persepolis ile sözleşme imzalamıştı.

FIFA'DAN CEZA ALDI

Tüm bu yaşananların üzerine Çaykur Rizespor, oyuncu ve Persepolis aleyhine FIFA'ya başvuruda bulunmuş ve haklı bulunarak 789 bin 500 euro tazminat kazanmıştı.

FIFA, sözleşme şartlarını yerine getirmeden Türkiye'den ayrılan Mehdi Taremi'ye dört ay men, oyuncuyu transfer eden İran ekibi Persepolis'e ise iki dönem transfer yasağı cezası vermişti.

Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz 789 bin 500 Euro tazminat almaya hak kazanmıştır. Ayrıca Mehdi Taremi için 4 ay men cezasına ve Persepolis Kulübü için de iki dönem transfer yasağına hükmedilmiştir" ifadelerine yer verilmişti.