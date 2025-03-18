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Çaykur Rizespor'dan İlhan Palut açıklaması! 'Güvenimiz tam'

Güncelleme Tarihi:

#Çaykur Rizespor#İlhan Palut#Süper Lig
Çaykur Rizespordan İlhan Palut açıklaması Güvenimiz tam
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 17:04

Çaykur Rizespor Kulübü, teknik direktör İlhan Palut'un görevinin başında olduğunu duyurdu.

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Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, bazı haber siteleri ve sosyal medyada teknik direktör İlhan Palut'un "istifa ettiği ve edeceği" şeklinde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Söz konusu haberler ve ortaya atılan iddiaların hiçbirinin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "Kulübümüz üzerinde olumsuz algı oluşturma çabasındaki paylaşımlara itibar edilmemesini, teknik direktörümüz İlhan Palut'a güvenimizin ilk günkü gibi tam olduğunun bilinmesini isteriz. Teknik direktörümüz İlhan Palut görevinin başındadır ve iki sezon önce başlattığımız planlamamız kararlılıkla devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Net Global Sivasspor ile oynanacak maçın hazırlıklarının, planlandığı gibi 21 Mart Cuma günü başlayacağı kaydedildi.

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#Çaykur Rizespor#İlhan Palut#Süper Lig

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